Poklicno usmerjanje osnovnošolcev Podjetna devetka

20.2.2018 | 15:05

Slika je ilustrativna (Foto: T. Toni, arhiv DL)

Krško - V Občini Krško, ki se je kot vodilni partner povezala z več območnimi ustanovami, so letos začeli območni poklicno-usmerjevalni projekt Podjetna 9ka. V njegovem okviru skušajo pri osnovnošolskem poklicnem usmerjanju in zunajšolskih dejavnosti šolarje navdušiti za tehnična področja in podjetništvo ter okrepiti možnost njihove kasnejše zaposlitve, je poročala STA.

Po podatkih krške Regionalna razvojna agencija Posavje naj bi omenjeni projekt stal nekaj manj kot 85.000 evrov, z nekaj več kot 60.000 evri evropske denarne podpore pa ga nameravajo izvesti do konca oktobra prihodnje leto.

Občina Krško se je pri tem povezala s krško Območno obrtno-podjetniško zbornico, Gospodarsko zbornico Slovenije oz. z njeno krško območno posavsko zbornico, Osnovno šolo Leskovec pri Krškem, Osnovno šolo Jožeta Gorjupa s Kostanjevice na Krki, Osnovno šolo Artiče in z leskovškim podjetjem Metalika. Posavska razvojna agencija je potrdila, da se je krška občina z omenjeno nalogo prijavila na lanski javni poziv za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Posavje.

Med projektnimi dejavnostmi so navedli pripravo programov zunajšolskih dejavnosti s področja tehnike, njihovo izvajanje, pilotno izvajanje poklicnega usmerjanja za učence 9. razreda v podjetjih, nakup potrebne opreme, tovrstno dodatno izobraževanje učiteljev, delavnice za starše s predstavitvijo poklicev, karierno-podjetniške delavnice za osnovnošolce ter večgeneracijske delavnice, šolske oglede podjetij in praktično predstavitev poklicev.

S Podjetno devetko sicer želijo spodbuditi ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti in kakovostnih delovnih mest, mlade podučiti in jim predstaviti območno najbolj iskane tehnične poklice. Hkrati jim želijo olajšati odločitev pri izboru poklicne poti. Pri tem računajo tudi na stranske učinke in krepitev rasti malih ponudnikov, v območni projekt poklicnega usmerjanja pa želijo neposredno vključiti do skupaj 3000 šolarjev in drugih projektno vpletenih sodelavcev.

Omenjeni projekt je v okviru strategije lokalnega razvoja Regionalni razvojni agenciji Posavje kot vodilnemu partnerju Lokalne akcijske skupine Posavje potrdilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja evropski sklad za regionalni razvoj, je sporočila omenjena posavska razvojna agencija.

STA, M. Ž.