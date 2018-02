Izjemen uspeh Trebanjca Jana Čibeja in Luke Poljanca na mednarodnem tolkalnem tekmovanju v Luksemburgu

20.2.2018 | 16:30

Jan Čibej in Luka Poljanec sta v Luksemburgu osvojila prvo nagrado in nagrado občinstva. (Foto: B. Č.)

Žiranti mednarodnega tekmovanja z zmagovalcema Janom Čibejem in Luko Poljancem. Od leve proti desni: Bart Quartier (Belgija), Matthias Schmitt (Nemčija), Katarzyna Mycka (Poljska), zmagovalca tekmovanja Jan Čibej in Luka Poljanec, Paul Mootz(Luksemburg), Philippe Limoge (Francija), Boris Dinev (Bolgarija/Luksemburg), Fumito Nunoya(Japonska). (Foto: B. Č.)

Trebnje - Med 10. in 18. februarjem 2018 je v Luksemburgu potekalo mednarodno tolkalno tekmovanje International Percussion Competition Luxembourg, na katerem sta v zasedbi Duo Dendrocopos slovenska tolkalca Trebanjec Jan Čibej in Ljubljančan Luka Poljanec osvojila 1. nagrado in nagrado občinstva.

Luksemburško tekmovanje tolkalcev je edino mednarodno tekmovanje za tolkalne komorne zasedbe. Letošnje tekmovanje je bilo namenjeno tolkalnim duom: na njem se je tako predstavilo 21 najboljših duov z vsega sveta. Tekmovalce je ocenjevala 7-članska žirija, ki so jo sestavljali svetovno priznani tolkalni mojstri iz Belgije, Bolgarije, Francije, z Japonske, iz Luksemburga, Nemčije in s Poljske.

Tekmovanje je potekalo v treh krogih, zato so morali vsi udeleženci pripraviti kar 85 minut raznolikega glasbenega programa. V prvem krogu se je predstavilo 21 duov, izmed katerih se jih je 9 vrstilo v drugi, polfinalni del tekmovanja. V finalnem krogu so nastopili trije najboljši dui: Balkan Percussion Duo iz Bolgarije oz. Srbije, Te l Ling Percussion Duo s Tajvana in Duo Dendrocopos iz Slovenije. Zmaga je pripadla slovenskima glasbenikoma, ki sta postala tudi najmlajša zmagovalca v zgodovini tega prestižnega tekmovanja. Za svoj finalni nastop sta poleg 1. nagrade strokovne komisije prejela tudi nagrado občinstva.

Duo Dendrocopos sestavljata 19-letni Trebanjec Jan Čibej, študent 1. letnika Akademije za glasbo v Ljubljani in dijak 4. letnika Gimnazije Poljane, ter 18-letni Luka Poljanec, dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Njun mentor je priznani slovenski tolkalec prof. Simon Klavžar.

Janu in Luki za izvrsten dosežek iskreno čestitamo in jima želimo veliko uspehov na njuni nadaljnji, nedvomno izjemno bogati glasbeni poti.

Kristina Gregorčič