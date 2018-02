Izjemen uspeh na mednarodnem tolkalnem tekmovanju

20.2.2018 | 16:30

Jan Čibej in Luka Poljanec sta v Luksemburgu osvojila prvo nagrado in nagrado občinstva. (Foto: B. Č.)

Žiranti mednarodnega tekmovanja z zmagovalcema. (Foto: B. Č.)

Trebnje - Trebanjec Jan Čibej in Ljubljančan Luka Poljanec sta na mednarodnem tolkalnem tekmovanju International Percussion Competition Luxembourg, ki je potekalo med 10. in 18. februarjem v Luksemburgu, osvojila prvo nagrado in nagrado občinstva.

Luksemburško tekmovanje je edino mednarodno tekmovanje za tolkalne komorne zasedbe. Na njem se je predstavilo 21 najboljših duov z vsega sveta. Tekmovalce je ocenjevala sedemčlanska žirija, ki so jo sestavljali svetovno priznani tolkalni mojstri iz Belgije, Bolgarije, Francije, Japonske, Luksemburga, Nemčije in Poljske.

Tekmovanje je potekalo v treh krogih, zato so morali vsi udeleženci pripraviti kar 85 minut raznolikega glasbenega programa. V prvem krogu se je predstavilo 21 duov, izmed katerih se jih je 9 uvrstilo v drugi, polfinalni del tekmovanja. V finalnem krogu so nastopili trije najboljši dui: Balkan Percussion Duo iz Bolgarije oz. Srbije, Te l Ling Percussion Duo s Tajvana in Duo Dendrocopos iz Slovenije. Zmaga je pripadla slovenskima glasbenikoma, ki sta postala tudi najmlajša zmagovalca v zgodovini tega prestižnega tekmovanja.

Duo Dendrocopos sestavljata 19-letni Trebanjec Jan Čibej, študent 1. letnika Akademije za glasbo v Ljubljani in dijak 4. letnika Gimnazije Poljane, ter 18-letni Luka Poljanec, dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Njun mentor je priznani slovenski tolkalec prof. Simon Klavžar.

R. N.