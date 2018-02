Občina Mirna in Komunala Trebnje zavračata očitke ZEG

20.2.2018 | 18:05

Komunala Trebnje (Foto: R. N.)

Mirna - Občina Mirna in Komunala Trebnje sta se odzvali na obtožbe Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) glede njune odgovornosti za neustrezno delovanje čistilne naprave Mirna. Vse obtožbe so neresnične, zavajajoče, neupravičene in nekorektne, so poudarili v skupnem sporočilu za javnost.

ZEG je v medijih zaznal novico, da iz čistilne naprave Mirna izteka sivo obarvana tekočina, zato so si 13. februarja z ekološko patruljo ZEG-a ogledali situacijo na terenu in pridobili potrebne informacije pri upravljavcu naprave GOP d.o.o. Mirna. »Upravljavec čistilne naprave pa se srečuje z veliki težavami, ker Občina Trebnje, sedaj Občina Mirna in Komunala Trebnje nista zgradila ustreznega kanalizacijskega sistema,« so zapisali v svojih ugotovitvah.

Občina Mirna in trebanjska komunala pojasnjujeta, da je tehnologija čiščenja na čistilni napravi Mirna zelo zastarela in potrebna celovite prenove. »Upoštevaje dejstvo, da je občina omejena pri vlaganju javnih sredstev v zasebno lastnino, občina trajno rešitev vidi v izgradnji nove čistilne naprave. Gradnja nove čistilne naprave je z vidika občine nujna in najboljša za ustrezno rešitev čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v naseljih Mirna in Zabrdje,« so sporočili.

Po njunem mnenju ZEG svoje ugotovitve utemeljuje na podlagi enostranskih zbranih podatkov tako imenovane ekološke patrulje. »Poudariti želimo, da je kanalizacijski sistem Mirna, preko katerega se odvajajo komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode na čistilno napravo Mirna, mešanega tipa. To pomeni, da se preko njega odvajajo tako komunalne odpadne vode kot tudi padavinske odpadne vode. Popolnoma jasno je, da je količina vode, ki priteče na čistilno napravo, tako bistveno večja od količine prodane pitne vode,« pravijo na občini in na komunali.

Dodajajo, da podjetje GOP preko najnižjega razbremenilnika neposredno v reko Mirno izpušča večje količine neočiščenih voda tudi v času, ko ni padavin. Upravljalec čistilne naprave je namreč spreminjal način delovanja črpališča. Dvignil je nivo vode, s čimer si je zmanjšal stroške vzdrževanja črpališča kot tudi količino prečrpane vode na čistilno napravo. S tem pa je povzročil, da je nižinski del kanalizacije trajno zalit z vodo, da se večina peska odloži v kanalizacijskem sistemu ter da del vode, ki priteče po kanalizacijskem sistemu, vseskozi neočiščen odteka v reko Mirno,« pravijo na občini in na trebanjski komunali.

R. N.