Zagorelo stanovanje; stroj mu je stisnil prste; trčili osebni vozili

20.2.2018 | 19:00

Danes ob 8. uri je na Tanči Gori, občina Črnomelj, gorelo v sobi stanovanjske hiše. Ogenj se je razširil na pohištvo, zavese in okno ter na razne električne naprave. Gasilci PGD Tanča Gora, Dragatuš in Črnomelj so požar pogasili in prezračili prostore. Vzrok požara in višina škode še nista znana. Reševalci NMP ZD Črnomelj so dve osebi, ki sta bili izpostavljeni dimu, oskrbeli v zdravstvenem domu, eno osebo pa so prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Stroj mu je stisnil prste

Ob 12.59 se je v Slovenski vasi, občina Šentrupert, zgodila delovna nesreča, v kateri je stroj delavcu stisnil prste na roki. Reševalci NMP ZD Trebnje so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Šentrupert in Trebnje so nudili pomoč reševalcem.

Podrto drevje oviralo promet

Ob 14.28 je na cesti Novo mesto—Metlika, pred odcepom za Podgrad, občina Novo mesto, podrto drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

Trčili osebni vozili

Ob 6.10 sta v naselju Arto, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč Policiji in reševalcem, ter pomagali avtovleki pri nakladanju vozil. Reševalci NMP Sevnica so dve osebi udeleženi v nesreči prepeljali na pregled v ZD Sevnica.

R. N.