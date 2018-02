Privabili naj bi več dijakov, a tudi koga s šolskega ministrstva

21.2.2018 | 08:45

Črnomelj - V Srednji šoli Črnomelj so v okviru občinskega praznika pripravili okroglo mizo o pomenu edine belokranjske srednje šole za deželo belih brez. Včasih je bilo v šoli celo več kot 500 dijakov, danes pa jih je 274. Izobražujejo se v treh programih: gimnazijskem, za strojnega tehnika in oblikovalca kovin-orodjarja.

Kot je dejala ravnateljica Elizabeta Prus, so v senci Šolskega centra Novo mesto, kjer imajo učenci na voljo številne programe. A ko so tudi sami poskusili z novim programom, so ugotovili, da je to vse prej kot enostavno, predvsem pa ni nič mogoče narediti čez noč. Morali pa bi začeti zlasti s programom, ki bi bil bolj pisan na kožo dekletom. Ravnateljica je bila sicer še nekoliko skrivnostna, omenila pa je oživljajočo metliško Beti.

Kot je bilo slišati na okrogli mizi, je srednja šola za Belo krajino izjemnega pomena. Zelo pomembno pa je, da ima podporo tako vseh treh občin kot gospodarstva. Predvsem dobro sodeluje s podjetji Akrapovič in Livar. Po drugi strani pa je bilo slišati predloge, da mora dati šola širši spekter znanj, kot jih potrebuje gospodarstvo, kajti danes so takšni časi, da nihče ne bo z istim poklicem dočakal upokojitve. Hkrati pa bi morali narediti šolo privlačno ne le za šolarje iz Bele krajine, ampak tudi izven njenih meja.

Prisotni pa so bili precej razočarani, ker ni bilo na okroglo mizo nikogar z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, čeprav jih je ravnateljica povabila kar nekaj. Vsi so se izgovorili, da imajo druge obveznosti. To kaže tudi na odnos, ki ga imajo v državi do šol na periferiji.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

5h nazaj Oceni Jožica Mojca radi te imamo.

3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jože Odziv na vabilo je pričakovan, je takšen kakršno je bilo vabilo. Če si fant res želi punce, se bo pač potrudil. Gospodarstvenik, če hoče preživeti se mora potruditi, narediti ter prodati izdelek stranki. Birokrat, uradnik pošlje spis po e-mailu, nato pa joka, kaj vse se ne da, da bi prišli do rezultata. Vedno mu je kriv nekdo tretji. Človek večinoma ne more spreminjati družbe, lahko pa spremni sebe in pride do določenega učinka.Drugače je slišati in videti, kaj vse se da. (Common Assessment Framework)

3h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Marija V črnomaljski srednji šoli vse razpada. Imajo najmanj dva tabora in oba širita vse svoje travme in sovražne zgodbice vsepovsod. Poznajo jih vsi frizeraji in gostilne. Dokler ne dobijo ravnatelja, ki bo naredil red in razčistil problemov za zaprtimi vrati, bo šla šola proti svojemu koncu.

2h nazaj Oceni Legat Program ekonomski tehnik je nepotreben na trgu ze vsaj 15 let. Tle pa eni skrbijo za svoja delovna mesta vazni so otroci ne štrajkači ki hodijo v Ljubljano na lep sončen dan.

2h nazaj Oceni Legat. "vazni so otroci ne štrajkači ki hodijo v Ljubljano na lep sončen dan." No, to bi moral zapisat že kake dve-tri leta prej. Preden so plačanci začeli s prižiganjem sveč " otroku" ki sanja o svojem absolutizmu ...

17m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni STARŠ Ene uboge okrogle mize niste sposobni organizirat, pa bi radi izobraževali otroke za življenje .Zelo obzalujem in hudo mi je ko več gimnazijcev po končani gimnazije več nič ne konča. Starši in dijaki zelo razmislite preden se vpišete v gimnazijo , gimnazija ni za vsakega.

17m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Realist Dajmo bit malo realni. Rodnost upada, otrok je vse manj, manjše so generacije. Ne more bit več učiteljev kot je učencev na šoli, pa tudi ni smiselno dokler je ŠC Novo mesto pol ure vožnje stran. Če za učitelje ni dela, naj se kak oddelek ali program ukine, učitelji pa naj si poiščejo drugo delo. Ne vem zakaj se v javnem sektorju ne bi smelo koga odpustit, če za njega ni dela???? Koliko ljudi je zgubilo delo na Danfossu pa ni bilo takega vika in krika.

24s nazaj Oceni PROFESOR Edina , ki koliko toliko normalno dela v izobraževanju v Beli krajini je gospa Žagarjev, pa sedi med publiko . (osnovnošolsko izobraževanje je solidno vsepovsod )Od vseh programov pa ima perspektivo samo strojni tehnik in oblikovalec kovin to potrebuje gospodarstvo , gimnazijskih maturantov ne potrebuje nihče ( več kot 5o % diplomantov po končani gimnaziji ne konča več nič) Z VSEM SPOŠTOVANJU DO VSEH ZA GLAVNO MIZO , JIH NEKAJ TAM NE SODI