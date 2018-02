Gasilci do onemoglega

21.2.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.33 uri so gasilci PGD Brežice v naselju Zgornji Obrež, občina Brežice, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP Brežice so onemoglo osebo prepeljali v UC Brežice.

Z avtom s ceste

Ob 20.57 je pri naselju Bizeljsko, občina Brežice, voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, izvlekli vozilo nazaj na cestišče in nudili pomoč delavcem vlečne službe. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Župelevec, Bojsno, Bojsno šola, Spodnje Bojsno, Slopno in Veseli vrh med 7.40 in 8.15 uro ter med 17. in 17.30 uro in na območju TP Dramlja, Stara vas Bizeljsko med 7.40 in 16.45 uro ter na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Stara vas 2 Bizeljsko, Gregovci, Gregovci vas, Grgij in Nova vas Bizeljsko med 12. in 16.45 uro.

M. K.