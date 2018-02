Za boljše življenje krajanov in obiskovalcev

Šmarješki občinski svet.

Šmarjeta - Vse kaže, da bo občinsko središče po desetih letih obstoja šmarješke občine le dobilo možnosti za oživitev in razvoj, ki takemu lokalnemu središču pritičejo.

Občina Šmarješke Toplice je zato naročila izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Šmarjeta - dopolnjen osnutek odloka, kjer so že upoštevane pripombe občanov, so svetniki konec lanskega leta soglasno sprejeli. Zdaj je postopek v fazi priprave stališč do pripomb iz javne razgrnitve. Zatem bodo pripravili predlog, na katerega bodo podali mnenja vsi pristojni nosilci urejanja prostora. »Ko bodo vsa pozitivna, bo OPPN prišel v sprejem na občinski svet - predvidevamo, da bo to v prvi polovici letošnjega leta,« pravi županja Bernardka Krnc.

Kot v imenu pripravljavca OPPN-ja, to je novomeško podjetje Acer, pravi Suzana Simič, je osnovni namen projekta oživitev jedra Šmarjete, kjer se razvijajo upravne, trgovske, gostinske, storitvene in zdravstvene dejavnosti, a jedro naselja ob tem ostaja vsebinsko nedorečeno, manjka prostorskih ureditev, ki bi mu dale pravo veljavo in funkcionalnost. Območje OPPN, od tovarne Plastoform in pokopališča do potoka Bečuj in krožišča na regionalni cesti, je večinoma pozidano, saj gre za strnjeno naselje. A na zahodni strani je predvidenih tudi nekaj novih pozidav. Posebno pozornost so namenili jedru, kjer je gostilna, dve trgovinici ter objekti Župnije Šmarjeta s farno cerkvijo.

Območje ob KZ Krka v Šmarjeti, ki bo namenjene obrtno-storitveni dejavnosti.

Nova zelena površina je predvidena med pokopališčem in jedrom naselja in sicer kot zelenica s peš potjo in drevoredom, predvidena so nova parkirišča. Ob cerkvi se uredi nova sprehajalna tematska pot z obeležji. V centru je predvidena ureditev gostinskega vrta na območju zdajšnje zasebne zelene površine in sploh bo tu možnost razvoja več dejavnosti, ki so za okolje nemoteče, a bi pritegnile več obiskovalcev: možnosti so za kak gostinski lokal, frizerski salon, pekarnico, trgovinico s spominki, itd. OPPN predvideva tudi urejanje trgovske dejavnosti - na mestu sedanje KZ Krka se omogoči ureditev novih objektov za obrtno-storitvene dejavnosti.

Po besedah Simičeve so posebno pozornost posvetili ustrezni prometni ureditvi, kar je lažje, odkar je cesta skozi center občinska - od vzpostavitve obvoznice. Predvidena je tudi ureditev kompletne infrastrukture.

Kot pravi županja Krnčeva, so spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta v polnem teku - trenutno se pripravlja osnutek, sledi pridobivanje prvih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora in s pridobivanjem odločbe celovite presoje vplivov na okolje.

