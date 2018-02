Osemindvajseto zasedanje otroškega občinskega parlamenta

21.2.2018 | 09:20

Črnomelj - V sredo, 20. februarja, je v sejni sobi Občine Črnomelj potekal že 28. otroški občinski parlament. Otroci iz petih osnovnih šol so v občini razpravljali na lani izbrano temo – Šolstvo in šolski sistem. Zbrane sta nagovorili predsednica Društva prijateljev mladine Črnomelj Tanja Vidic in županja občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič.

Otroci so najprej potrdili poročilo 27. otroškega občinskega parlamenta, nato pa so se predstavili udeleženci letošnjega. Razprava je bila pestra in odkrita, otroci pa so podali praktične in zanimive predloge glede šolskega sistema.

Na zasedanju otroškega parlamenta so izvolili tudi predstavnike za regijski otroški parlament v Novem mestu, ki bo v četrtek, 8. marca. Ti so: Jakob Kavšek (OŠ Mirana Jarca Črnomelj), Marko Mikunovič (OŠ Loka Črnomelj), Lucija Konda (OŠ Stari trg ob Kolpi) in Tilen Hudelja (OŠ Dragatuš). Za regijskim sledi še Nacionalni otroški parlament, ki bo v začetku aprila.

Za konec so zbrani predlagali še temo za 29. otroški občinski parlament.

DPM Črnomelj,

foto: Tomislav Urh

