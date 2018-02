Več denarja ob rojstvu otroka

Brežice - Občina Brežice bo v letošnjem proračunu, ki znaša 28,3 milijona evrov, 10,7 milijona evrov namenila za naložbe. Med večjimi letošnjimi naložbami sta dve novi, obnova železnega mostu na Savi in gradnja vrtca pri osnovni šoli Artiče. Občina bo nadaljevala obnovo in gradnjo vodovodov na odsekih Križe, Pišece, Cirnik, Ribnica-Gaj-Brezje, Cerklje. Med večjimi projekti je tudi širitev pokopališča v Brežicah, kjer bodo urejali parkirišča in cesto. Začeli bodo obnavljati Bizeljsko cesto v Brežicah in nadaljevali gradnjo pločnika na Veliki Dolini. Dokončali bodo pločnik in križišče na Cerini ter pločnike v naseljih Mali Obrež, Globoko, Bizeljsko, Pohanca – Artiče in Župelevec.

S proračunom za leto 2018 v občini povečujejo denarno pomoč ob rojstvu otroka z 200 na 250 evrov. Denar namenjajo za projekt Sopotnik, za poskusno uvajanje javnega mestnega potniškega prometa v Brežicah na relaciji od železniške postaje do mesta. Občina je s proračunom rezervirala tudi denar za obnovo stavbe nekdanjega doma upokojencev Brežice, kjer želi urediti prostore za varstveno delovni center in društva ter stanovanja; pogoj za obnovo je, da država prenese lastništvo stavbe na občino.

Za različne oblike pomoči občanom občina namenja s proračunom 4,9 milijona evrov – od tega dobre 3 milijone evrov za pokrivanje razlike med ceno programov vrtca in plačilom staršev.

Občina del proračunskega denarja namenja za študijo za namakanje kmetijskih površin. Več denarja letos namenja za razvoj turizma in pripravo projektne dokumentacije za naložbe, s katerimi bo kandidirala na razpisih za evropski in državni denar. Občina bo urejala tudi parkirišče za avtodome s štirimi parkirnimi mesti na Prešernovi cesti in začela uvajati javno izposojo koles.

Proračun za leto 2018 je občinski svet sprejel na seji 19. februarja. Svetniki so imeli na dnevnem redu več kadrovskih zadev, seznanili so se z gradnjama hidroelektrarn Brežice in Mokrice ter med drugim sprejeli nekatere sklepe v zvezi z gradnjo vodovodov in kolesarskih stez.

