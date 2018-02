Že na začetku leta rebalans proračuna

21.2.2018 | 12:30

Straški občinski svet (Foto: M. Ž.)

Nova občinska svetnica Simona Franko

Straža - Straški občinski svet je na sinočnji seji dobil novo svetnico, Andreja Petkoviča (RIOS), ki je na zadnji seji v minulem letu odstopil iz osebnih razlogov, je nasledila Simona Franko. Sicer so straški svetniki že na prvi letošnji seji na dnevnem redu imeli rebalans letošnjega proračuna, ki so ga sprejeli oktobra lani, in ga s sedmimi glasovi za od desetih prisotnih svetnikov tudi potrdili.

Kot je pojasnila Polonca Špelko Krštinc iz občinske uprave je bil rebalans potreben predvsem zaradi umestitve dveh novih naložb v proračun – postavitve strelišča z električnimi tarčami v Domu partizana v Vavti vasi in izgradnjo balinišča v Športnem parku Breza, ki so ju prijavili za razpis Fundacije za šport. Hkrati so na odhodkovni strani uskladili še investicije, ki so se začele lani in se nadaljujejo v letošnjem letu. To so hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ureditev centra Straže, pločnik v Hruševcu, za katerega pripravljajo javno naročilo za oddajo del, ureditev še manjkajoče javne gospodarske infrastrukture in biotopov v Gospodarski coni Zalog, s slednjim se nameravajo prijaviti na razpis LAS DBK/CLLD.

Na prihodkovni strani so tako proračun z rebalansom povečali za skoraj 6 odstotkov in znaša dobrih 5,1 milijona evrov, na odhodkovni pa za 2 odstotka na nekaj ve kot 5,4 milijona evrov, razliko bodo pokrili z domačim zadolževanjem, ki je bilo sicer že načrtovano ob sprejemu proračuna lani.

V nadaljevanju so med drugim sprejeli tudi letne programe kulture, športa in socialnega varstva za letošnje leto, ki so podlaga za razpise. Ti bodo objavljeni v začetku marca, in sicer je za sofinanciranje programov društev na področju kulture predvidenih 17.119 evrov, na področje športa 46.322 ter na področju humanitarnih dejavnosti in društev interesnih in stanovskih dejavnosti pa 10.355 evrov.

Znova izredna seja zaradi požara v Ekosistemih

Župan Dušan Krštinc je svetnike seznanil tudi z vsemi aktivnosti občine, ki jih je opravila po požaru v obratu družbe Ekosistemi v Zalogu. Teh je bilo kar precej, pod črto pa so vsi skupaj ugotovili, da od državnih organov še vedno ni prave odzivnosti v zvezi s sanacijo posledic požara na območju nekdanje opekarne in da kljub večkratnem pozivanju še vedno ni ustanovljena komisija za nadzor nad izvajanja sanacije po požaru, ki naj bi jo na pobudo občinskega sveta imenovalo okoljsko ministrstvo.

Dogovorili so se, da bodo znova sklicali izredno sejo občinskega sveta, ta naj bi bila 20. ali 27. marca, na katero bodo povabili predstavnike ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor in družbe Ekosistemi. O vseh aktivnostih, ki jih pelje občina, bodo občane seznanili na spletni strani občine in pridali tudi povezavo na spletni stran Civilne iniciative Zalog Loke.

M. Ž.

Galerija

















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni Decorator75 Haha zmagajo pa sigurno face od tistih dveh politikantk na sliki 5. Ena kao stroga druga pa v stilu kaj pa blebetaš:) Takoj jasno kakšen folk vstopa v politiko vsepovsod. Daš človeka na stolček pa že misli da je boga za j+++a prijel. Preglej samo prijavljene komentatorje