Pijan povzročil nesrečo; s parkirišča ukradli avtomobil

21.2.2018 | 10:45

Včeraj okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Kostanjevico na Krki in kraju Dobe. Krški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 55-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčil v priklopnik, pripet na osebnem avtomobilu, ki ga je vozil 40-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,13 miligramov alkohola (2,35 g/kg). Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Ukradli avtomobil

Novomeški policisti so bili včeraj obveščeni, da je med 18. 2. in 20. 2. s parkirnega prostora na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu nekdo ukradel osebni avtomobil Renault scenic, 1,5 DCI, letnik 2014, bele barve, z registrsko številko NM DA-806, so še zapisali na novomeški policijski upravi.

R. N.