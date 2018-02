Zmagal Utrip modrosti mlade kiparke Ane Perušek

21.2.2018 | 13:30

Črnomelj - 19. in 20. februarja je bila v Črnomlju 11. Mednarodna kiparska kolonija mladih. V delavnicah, ki so bile letos tako v OŠ Loka kot v kulturnem domu, je ustvarjalo 36 likovno nadarjenih učencev iz šestnajstih slovenskih osnovnih šol ter štirih šol iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

Mentorjem so pri delu z mladimi ustvarjalci že po tradiciji pomagali študenti Likovne pedagogike Univerze v Ljubljani. Tema letošnje kolonije je bila utrip, dela pa so ocenili akademsko izobraženi umetniki Paola Korošec, Tejka Pezdirc in Robert Lozar.

V delavnici montažna plastika se je z Utripom modrosti najbolje odrezala Ana Perušek iz OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, ki je postala tudi skupna zmagovalka kolonije. V delavnici keramika je bila z Nežnostjo valov najboljša Lucija Sedlar iz OŠ Loka Črnomelj, v delavnici instalacija pa sta prejeli prvo nagrado za Utrip pisave Lea Radić in Ema Kurevija iz hrvaške OŠ Jagode Truhelke Osijek. V delavnici siporeks je s Plesalkami najbolj prepričala komisijo Kaja Pavše Grabrijan iz OŠ Mirana Jarca Črnomelj. Maja Sepaher iz OŠ Semič pa si je s Trikotnim gradom prislužila posebno nagrado, saj bo njeno delo, ki ga je ustvarila v keramični delavnici, Borut Kamšek iz podjetja Livartis odlil v bron.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

