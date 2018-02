Babice in dedki na obisku v Petrovem vrtcu

21.2.2018 | 09:50

V sredo, 7. 2. 2018, dan pred slovenskim kulturnim praznikom, smo v Petrov vrtec na otočcu povabili babice in dedke naših vrtičkarjev. Skupno druženje smo začeli z dramatizacijo koroške pripovedke Mojca Pokrajculja v izvedbi naših babic in dedkov, nadaljevali ob zvokih harmonike, katere meh je raztegnil g. Frančič in ob plesu ter pogovoru. V Petrovem vrtcu se zavedamo pomembnosti sodelovanja tako s starši kot starimi starši, saj vemo, da nas vse to bogati in nam daje dobro popotnico za naprej. Knjiga spominov pa se polni tudi z lepimi skupnimi druženji.

Ob zaključku družabnega dopoldneva so se otroci babicam in dedkom zahvalili za pripravljeno predstavo in jim podarili tulipan z mislijo sv. Matere Terezije »Vedno se srečajmo z nasmehom, kajti nasmeh je pričetek ljubezni.«

Mi se že veselimo srečanja v mesecu maju.

Zapisala K. F.

