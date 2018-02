Načrtujejo obnovo športnega igrišča

21.2.2018 | 14:30

Občina se bo letos lotila obnove športnega igrišča. (Foto: N. B.)

Šentrupert - Občina Šentrupert načrtuje obnoviti dotrajano športno igrišče pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka. Že lani so se prijavili na razpis Fundacije za šport, a so bili neuspešni, zato so se letos prijavili znova.

Igrišče uporabljajo rekreativne skupine in rekreativci, v osnovi pa je namenjeno športni vzgoji učencev osnovne šole. Zaradi velikosti in vsebinske pestrosti spada med najpomembnejše športnorekreacijske objekte v občini. Z obnovo želijo izboljšati pogoje za športno vzgojo, vadbo šentrupertskih športnih društev in športnikov ter k zdravemu načinu življenja pritegniti še več rekreativcev.

V sklopu projekta nameravajo preplastiti nogometno igrišče in zamenjati gole, povečati košarkarsko igrišče in zamenjati koše, zamenjati ograjo za goli ter podaljšati in preplastiti zaletišče za skok v daljino.

Naložba je ocenjena na nekaj več kot 72 tisoč evrov. Na občini pričakujejo, da bodo polovico dobili na razpisu, a če bodo znova neuspešni, bodo po besedah župana Ruperta Goleta z rebalansom zagotovili denar vsaj za polovico projekta. Svetnik Robert Jereb je na zadnji seji občinskega sveta dejal, da občina v preteklosti temu ni posvečala pretirane pozornosti. »Če bomo na razpisu zopet neuspešni, bi bilo fino, da se občina obnove igrišča loti sama. Pol letos, pol pa naslednje leto,« je predlagal.

Odločitev, ali so bili uspešni, bo znana v maju. Če bo šlo vse tako, kot pričakujejo, bi lahko v juniju začeli dela, ki bi jih zaključili do začetka šolskega leta.

R. N.