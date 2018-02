Bo lastnike predramilo višje nadomestilo?; Občina Šentjernej toži Cerod;Bo prihodnost krasil dvojnik?

21.2.2018

Vas motijo slabo vzdrževane stavbe v mestu, s katerih odpada omet, jim razpada streha in imajo razbita okna? V Krškem so se odločili temu postaviti po robu. Za stavbe in zemljišča, za katere bodo inšpektorji ugotovili, da so zanemarjene in kazijo okolico, bodo določili tudi za polovico višje nadomestilo za stavbno zemljišče. Bo to dovolj udarilo lastnike po žepu, da bodo ukrepali? Preberite ta teden v Dolenjskem listu.

OBČINA ŠENTJERNEJ TOŽI CEROD

V Šentjerneju prepričani, da so upravičeni do okoljske takse, ker čistilna naprava deponije leži v njihovi občini. Zahtevajo 537 tisoč evrov in da se taksa polovično deli med šentjernejsko in novomeško občino.

BO PRIHODNOST KRASIL DVOJNIK?

Znameniti železni most čez Savo in Krko v Brežicah bodo zaradi dotrajanosti obnovili. Ob tem, ko občina predlaga postopno ureditev, nekateri sprašujejo, ali bi bilo mogoče ceneje most podreti in na njegovem mestu postaviti kopijo.

Veliko takih in podobnih zgodb ki razburjajo prebivalstvo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju pa še kje drugje lahko najdete v Dolenjskem listu vsak četrtek.