V dimniku gorele saje

22.2.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.13 uri so v naselju Bojsno, občina Brežice, v dimniku stanovanjskega objekta gorele saje. Posredovali so gasilci PGD Globoko in Župelevec, ki so zavarovali kraj dogodka, počakali, da so saje kontrolirano pogorele, ohladili okolico dimnika in očistili dimnik.

Pomagali pri oživljanju

Včeraj ob 7.02 so v Turnherjevi ulici v Višnji Gori gasilci PGD Višnja Gora v stanovanjski hiši nudili pomoč reševalcem pri oživljanju in prenosu občana do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC:

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ ZALOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN in TP ŽERJAVIN 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice od 7.40 do 8.15 in od 14. do 14.30 ure na območju TP Župelevec, Bojsno, Bojsno šola, Spodnje Bojsno, Slopno in Veseli vrh in med 7.40 in 13.45 uro na območju TP Stara vas Bizeljsko; na področju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 14. uro na območju TP Krajna brda izvod Krajna brda.

M. K.