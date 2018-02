Voda po ceveh pritekla tudi v Dragoše

22.2.2018 | 08:45

Dragoši - Čeprav ležijo Dragoši, vasica z 18 prebivalci, tik ob Kolpi in le streljaj stran od Gribelj, pa doslej prebivalci niso imeli vodovoda. Priložnost zanj se je pokazala pred tremi leti, ko je bila v okviru kohezijskega belokranjskega vodovoda zgrajena povezava med vodovodnima sistemoma Črnomelj-Čudno selo-Griblje in Črnomelj-Tribuče-Adlešiči. Od vodovoda, ki povezuje Griblje in Fučkovce, so položili 558 metrov cevi, prebivalcem Dragošev pa je sedaj zagotovljena pitna voda in tudi zelo pomembna požarna voda.

Kot je ob otvoritvi vodovoda v okviru črnomaljskega občinskega praznika dejal predsednik krajevne skupnosti Adlešiči Peter Veselič, ostaja potem, ko sta pred dvema letoma dobili vodovod v Malih in Velikih selih, v krajevni skupnosti sedaj brez vodovoda le še nekaj domačij. Vrednost gradbenih del je skoraj 80.000 evrov, v celoti pa so jih plačali iz državnega proračuna s postavke za projekte občin. Prvi, ki jim je županja Mojca Čemas Stjepanovič natočila vodo iz pipe v Dragoših, so bili predsednik KS Peter Veselič, krajan Anton Čemas, Vinko Kunič z občinske uprave in vodja razvoja na Komunali Črnomelj Danilo Vranešič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 8h nazaj Oceni fotkice pa je še ena slikca, ne pozabit vsak dan 1 do 10...delamo zbirko..bomo potem podarili 5h nazaj Oceni piko na i ajme ljudi moji doša sam vam na bevandu... Preglej samo prijavljene komentatorje