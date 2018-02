Kriminalisti na občini

22.2.2018 | 09:15

Policijsko vozilo na parkirišču za občino.

Žužemberški župan Franc Škufca

Žužemberk - Občino Žužemberk so včeraj dopoldne obiskali kriminalisti. Kot je za Dolenjski list sporočila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto, so novomeški kriminalisti včeraj na območju Žužemberka na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravljali hišne preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov. »Aktivnosti so usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljevanje sumov storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete,« je še zapisala.

Predkazenski postopek poteka na podlagi prejetih prijav, iz katerih obstaja sum domnevnih nepravilnosti pri poslovanju gospodarske družbe. O ugotovitvah bodo kriminalisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, je še dodala Drenikova.

Že včeraj smo se obrnili na žužemberškega župana Franca Škufco, da bi nam pojasnil, zakaj so občino obiskali kriminalisti, a ga nismo uspeli priklicati. Tudi direktor občinske uprave Jacques Gros se na telefon ni oglasil. Danes se nam je župan javil, a dejal, da ne daje nobenih izjav.

Zvečer je v Žužemberku občinska seja in morda bodo tam pojasnili, zakaj je potekala kriminalistična preiskava.

R. N.

novejši najprej Komentarji (6) 7h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni Matej83 Glede na mahinacije župana je že skrajni čas, da se ga preišče in se ga (če bodo izsledki pokazali to kar se govori naokoli) prestavi na Dob! 6h nazaj Oceni jože @ Matej kdaj bo za regijsko prestolnico NM veljalo isto ? Tam kot je videti veljajo drugačni zakoni, sodstvo in policija ? SAO NM? :) Država v državi:):) 4h nazaj Oceni Ivan Poštenjak pričakujem v suhokranjskih poteh pod beseda župana pojasnila o tem dogodku. 2h nazaj Oceni mihec Bravo naši... 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Napredek Žužemberski demoni spet napadajo napredne ljudi. Franci ne daj se tem demonom, nevoščljivcem, zaplankarjem, skratka tudi te volitve boš zlahka dobil, ker drugače ne bo narejenega nič, ker se ti demoni niso sposobni pogovarjati z nikomur normalno, nimajo vizije in so samo navadni zdraharji, tako kot povsod. Nekje več drugje manj! 58m nazaj Oceni pojasnilo Demoni vedno napadajo najraje tiste, ki so na oblasti. V večini primerov jim uspe v njihovih namerah. S tistimi spodaj, se v glavnem toliko ne ukvarjajo, ker ni pravega učinka. Preglej samo prijavljene komentatorje