Pustno rajanje v krmeljskem vrtcu

22.2.2018 | 09:20

Krmelj - Tako kot vsako leto, smo se tudi letos na mrzel zimski torek, 13. februarja, pred novo šolo zbrali otroci krmeljskega vrtca in šole, skupaj s starši, vzgojitelji in učitelji, da bi kot pustne šeme pregnali zimo.

Ker se nam je zima pokazala v vsej svoji lepoti in veličini, smo vedeli, da jo bomo pregnali le s čarobno močjo. V goste smo povabili čarodeja Tonija, s katerim smo rajali v večnamenskem prostoru šole. Otrokom je pokazal veliko trikov, ker pa so bile čarovnije zahtevne, si je za vsak trik izbral enega otroka. Imenoval ga je za svojega pomočnika, na koncu pa je za nagrado vsakemu podaril še poseben pripomoček iz balona, ki se je skladal z otrokovo masko. Z otroki smo zaplesale tudi vzgojiteljice. Po predstavitvi pustnih šem smo se posladkali še z okusnimi krofi in čajem.

Iskrena hvala čarodeju Toniju za popestritev dneva. Rajanje smo uspešno pripeljali do konca, ker pa je zima letos zelo mrzla, nam je ni uspelo pregnati. Če pa vam dela preglavice, poskusite še sami s čarobnimi besedami. Morda vam uspe. "Čira čara, zima bela, toplo sonce si nam vzela. Hokus pokus, en, dva, tri in že te več ni."

Vzgojiteljice vrtca pri OŠ Krmelj

