Oprostili so jih plačila komunalnega prispevka

22.2.2018 | 11:55

Ilustrativna fotografija (Foto: Lapego)

Mokronog - Prebivalci Jelševca in Cikave bodo oproščeni plačila komunalnega prispevka za priključitev na javni vodovod, so na sinočnji seji občinskega sveta sprejeli svetniki občine Mokronog-Trebelno. Ti so že na oktobrski seji potrdili sklep o prevzemu vaškega vodovodnega sistema Jelševec v upravljanje ter v trajno last občine, včeraj pa so potrdili še sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za 32 uporabnikov omenjenega vodovoda, so sporočili z občine.

»Sklep občinskega sveta je podlaga za sklepanje individualnih pogodb o priključitvi uporabnikov vaškega vodovoda Jelševec na javno vodovodno omrežje. Občani naselij Jelševec in Cikava morajo pogodbo z upravljavcem, to je Komunala Trebnje, skleniti v naslednjih šestih mesecih, javno podjetje pa bo nato izvedlo priključitev posameznih objektov na javni vodovod,« je izjavila direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Na včerajšnji seji so potrdili tudi letne programe športa, kulture in socialnega varstva za letošnje leto. Na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov in projektov bodo tako razdelili 14.700 evrov, za področje kulture 11.000 evrov in za področje socialnega varstva 9.800 evrov. Hkrati bodo v marcu objavili še javni razpis za spodbujanje kmetijstva (12.000 evrov) in za aktivnosti na področju turizma (7.300 evrov). Na petih javnih razpisih bo tako na voljo skupaj 55 tisoč evrov oziroma 22,5 odstotka več kot v preteklih letih. Razpisi bodo objavljeni prihodnji mesec, prijavitelji pa bodo imeli 30 dni časa za prijavo, vmes pa bodo konec marca na občini organizirali tudi sestanek s predsedniki društev in jih seznanili z novimi pravilniki in pogoji za pridobitev denarja, so zapisali v sporočilu za javnost.

V svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje so imenovali Ano Vene, predstavnica občine v svetu zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje ostaja Milica Korošec, v svetu zavoda Zdravstveni dom Trebnje pa Zdenka Kučič. Občinski svet se je na včerajšnji seji seznanil tudi z gradivom in sklepi Občinskega sveta Občine Šentrupert glede dogajanj na območju nekdanje vojašnice Puščava, ki leži na meji med občinama, potrdil pa je tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Slovesna prireditev ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj bo v petek, 16. marca, so še sporočili z občine.

R. N.