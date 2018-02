Zbila otroka na prehodu za pešce

Policisti Policijske postaje Krško so bili nekaj pred 14.30 uro obveščeni o prometni nesreči v Dolenji vasi pri Krškem. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 55-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je prečkal cesto. Huje poškodovanega pešca so reševalci odpeljali v bolnišnico, okoliščine prometne nesreče pa policisti še preiskujejo.

Zagorelo v kletnih prostorih

Včeraj ob 6.25 uri je na Slemenski ulici v Sodražici, občina Sodražica, zagorelo v kletnih prostorih. Požar je poškodoval peč za centralno kurjavo, grelnik vode in električno napeljavo. Gasilci PGD Sodražica so požar pogasili in prezračili prostor stanovanjske hiše.

V jarku brez poškodb

Včeraj ob 5.48 uri se je na avtocesti pri Ribnici, smer Obrežje, občina Brežice, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, počistili iztekle motorne tekočine in izvlekli vozilo iz obcestnega jarka. Poškodovanih ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe.

Ukradli suhomesnate izdelke

V okolici Metlike je med 19. 2. in 21. 2. nekdo iz odklenjenega objekta, namenjenega sušenju mesa, odtujil suhomesnate izdelke in lastnika oškodoval za 200 evrov.

Bili skriti med tovorom

Včeraj okoli 21. ure je ne mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, pri tem pa v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakonito čez mejo

Danes ponoči so brežiški policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri naselju Brezje pri Veliki Dolini izsledili in prijeli štiri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti Policijske postaje Metlika so danes okoli 2. ure pri Božakovem prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Postopki s tujci še potekajo.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj nekaj pred 21. uro na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Audi SQ7 iz Italije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil Audi včeraj ukraden v Italiji. 42-letnemu vozniku iz Italije so odvzeli prostost in ga pridržali. O ugotovitvah so seznanili pristojno tožilstvo.

