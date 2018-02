Gašper Bregar postal direktor JP EDŠ

22.2.2018 | 11:00

Gašper Bregar na včerajšnji seji.

Šentjernej - Občinski svetniki so na sinočnji seji občinskega sveta odločili, da bo Javno podjetje Ekološko družbo Šentjernej (JP EDŠ) prihodnja štiri leta vodil Gašper Bregar, zadnje leto dni prokurist podjetja. Na to mesto so ga postavili, ko je decembra 2016 občinski svet s tega mesta odstavil prejšnjo direktorico Majdo Kavšek.

Kot je povedal predsednik mandatne komisije Andrej Mikec, se je na razpis občine 15. decembra lani javil le Bregar, vloga je bila pravočasna, kandidat je izpolnjeval vse razpisne pogoje ter bil v trifaznem postopku ocenjen kot ustrezen kandidat za zasedbo direktorskega mesta podjetja. Zato ga je komisija predlagala v izvolitev.

Marjetka Rangus (na levi)

Bregar je dobil večinsko podporo, a za las, saj je zanj glasovalo sedem svetnikov, šest jih je bilo proti - slednji so bili svetniki skupine SLS in Viktorija Rangus iz SDS. Kot je v imenu svetniške skupine SLS povedala Marjetka Rangus, imajo o kandidatu dobro mnenje, tudi s terena je slišati, da podjetje dobro in korektno dela, a pogrešajo strateško usmeritev in vizijo EDŠ, ali gre v smer gradbenega ali komunalnega podjetja. »Z vidika politične higiene pa se nam ne zdi najprimerneje, da malo pred lokalnimi volitvami postavljamo direktorja podjetja za štiri leta, ko se bo morda spremenilo celotno vodstvo občine, direktor takega podjetja pa mora z občino dobro sodelovati, da pride do sinergije. Ker želimo dobro podjetju in kandidatu, ki je dober, predlagamo, da se pogodba z njim sklene na drug način, mi pa bomo glasovali proti,« je dejala Rangusova.

Viktorija Rangus.

Viktorja Rangus je razočarana nad postopkom izbire kandidata. Čudila se je, da ji na zadnji občinski seji 20. decembra lani na vprašanje, kakšen status ima prokurist EDŠ-ja, z občinske strani niso povedali, da je občina že objavila javni razpis za to mesto. »Zadevo bom poslala na delovno inšpekcijo!« je bila odločna.

Svetniki, ki so Bregarja podprli, so menili, da se je s svojim dosedanjim delom prokurista dokazal, da gredo zadeve v podjetju v pravo smer, da človeka poznajo, da je domačin in mu je treba zaupati ter mu dati podporo.

PLAN NI BIL SPREJET

Je pa bila vroča razprava tudi ob predstavitvi letnega plana dela JP EDŠ za leto 2018, ki ga svetniki niso sprejeli - glasovanje je bilo 6 za in 6 proti. Debata se razvnela predvsem ob vprašanju, zakaj v planu podjetja ni zajet tudi odkup koncesije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki ga občina načrtuje v letošnjem letu.

Radko Luzar

Gre za preko dva milijona evrov in kot sta poudarila tako župan Radko Luzar kot direktor EDŠ Gašper Bregar, možnosti odkupa proučuje banka, rezultat pa še ni znan. Ko bo, bodo svetniki obveščeni in bodo o tem odločali. »Sreča, da imamo EDŠ, na katerega bomo morda prenesli koncesijo in tako letno prihranili 150 tisoč evrov. Sicer bo ostalo po starem,« je dejal župan. Sedanji koncesionar je podjetje Čista dolina - SHW d.o.o. iz Kranjske Gore, ki je na včerajšnji seji tudi predstavilo letni program dela za letošnje leto, ki pa ga svetniki tudi niso potrdili.

Besedilo in foto: L. Markelj

