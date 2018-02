Za kmetijstvo in razvoj podeželja na voljo 134.000 evrov

22.2.2018 | 10:15

Ilustrativna slika

Krško - Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018. V bruto znesku je skupno na voljo 134.000 evrov, rok za oddajo vlog pa je 20. marec 2018, oz. 1. oktober 2018 za prevzemnike kmetij.

Za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo je na voljo 110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 evrov, enak znesek, 10.000 evrov je na voljo tudi za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, 4.000 evrov pa je namenjeno za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.

Zainteresirani morajo vloge oddati najkasneje do 20. marca 2018, in sicer za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje. Za prevzemnike kmetij pa je rok za oddajo vlog 1. oktober 2018. Vloge je potrebno oddati na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Krško v rubriki Obvestila in objave/Javni razpisi, zainteresirani pa jo lahko tudi dvignejo v času uradnih ur na oddelku za gospodarske dejavnosti občine Krško, kjer dobijo tudi vse dodatne informacije.

M. L.-S.