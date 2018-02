Mladi talenti se predstavijo

22.2.2018 | 12:50

Črnomelj - Črnomaljski akademski slikar Robert Lozar je prišel pred nekaj leti na idejo, da bi v Knjižnici Črnomelj ponudili talentiranim učencem in dijakom možnost, da se s svojimi likovnimi izdelki predstavijo širši javnosti. Prvič so v Knjižnici v sodelovanju z Lozarjem razpisali natečaj septembra 2015. Takrat se je na razpis prijavilo 14 učencev in dijakov z belokranjskih šol, strokovna komisija pa je za razstavo, ki so jo poimenovali Talenti, izbrala dela osmih mladih umetnikov.

V letošnjem šolskem letu so objavili drugi likovni natečaj, na katerega se je odzvalo 12 učencev in dijakov, tričlanska komisija pa je izbrala za razstavo sedem kandidatov. V Knjižnici Črnomelj so oz. bodo vsak mesec pripravili razstavo enega od likovnikov. Za glasbeno popestritev na otvoritvah pa vedno poskrbijo mladi talenti iz Glasbene šole Črnomelj.

V drugi sezoni je že razstavljala Neli Dražumerič iz črnomaljske OŠ Loka. Včeraj zvečer pa so slovesno odprli razstavo devetošolke Urške Jurajevčič iz OŠ Loka, ki ni le slikarka, ampak tudi fotografinja in pesnica. Njeno delo sta predstavili Daniela Žunič iz Knjižnice in Urškina mentorica Špela Vraničar, v glasbenem programu pa je ob spremljavi Andreja Kuniča nastopila mlada violinistka Ana Kolbezen. V drugi sezoni Talentov bodo razstavljali še Anej Kobe, Eva Konda, Gal Stopar, Džina Fortun in Gregor Cvijič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

