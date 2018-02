Skoraj sedem milijonov za naložbe

22.2.2018 | 16:45

Na dnevnem redu sinočnje seje je bilo kar 26 točk.

Župan Alojzij Kastelic in direktor občinske uprave Janez Pirc.

Trebnje - Prvič v letošnjem letu so za občinsko mizo sedli trebanjski svetniki, ki so med drugim potrdili predlog prvega rebalansa letošnjega proračuna. Kot je dejal direktor občinske uprave Janez Pirc, načrtujejo prihodke v višini 13,1 milijona evrov, odhodkov pa naj bi bilo za skoraj 16 milijonov evrov. Občina predvideva tudi zadolževanje v višini nekaj manj kot 1,6 milijona evrov.

Rebalans je bil potreben, ker se pojavljajo nova dejstva in okoliščine v postopku izvrševanja proračuna. Zlasti prenos nekaterih nedokončanih projektov iz preteklega leta ter zagotavljanje sredstev za nove projekte narekujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah proračuna. »Investicijski odhodki se povečujejo za šestdeset odstotkov. Načrtovani so v višini 6,8 milijona evrov,« je dejal Pirc in naštel nekaj najpomembnejših naložb v letošnjem letu. To so gradnja vrtca v Šentlovrencu, mrliške vežice na Selih pri Šumberku, kanalizacijskih in vodovodnih odsekov po občini, ureditev nekaterih lokalnih cest, nadaljnje urejanje športnega parka v Trebnjem in nogometnega igrišča na Cvibljah ter igrišča in parkirišča pri podružnični šoli Dobrnič, obnova krožišča pri Kmetijski zadrugi in drugo.

Spremembo proračuna so obravnavali tudi nekateri odbori. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je predlagal, da v predlogu rebalansu proračuna povečajo nekatere postavke. Med drugim, da se iz 20 na 100 tisoč evrov poveča postavka za pridobitev dokumentacije za gradnjo nove osnovne šole. Predsednica Špela Smuk je župana Alojzija Kastelica v imenu odbora pozvala, da intenzivneje pristopi k reševanju problemske stiske trebanjske osnovne šole.

Pred razpravo je župan svetnikom predložil sprejem dveh amandmajev. S prvim povečujejo sredstva namenjenim rokometnemu in nogometnemu društvu, drugi amandma pa je sestavljen iz več delov. Med drugim vključuje sofinanciranje programa prostovoljnih šoferjev, ki bi prevažali starejše, za 20 tisoč evrov povečujejo postavko za izgradnjo gasilskega doma PGD Velika Loka, prav tako za 20 tisoč evrov se poveča investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, za 15 tisoč evrov povečujejo podporo malemu gospodarstvu v občini, za 10 tisoč pa povečujejo tudi štipendiranje za nadarjene učence in dijake.

Svetniki so predlog rebalansa podprli, proti je bil le Gregor Kaplan, ki je menil, da se z njim postavlja predvolilna šahovnica. Po njegovem se o številnih projektih pogovarjajo že dolgo časa in ker so letos volitve, jih je župan znova vključil v proračun, da se bo lahko pred volivci hvalil, kaj so in kaj še nameravajo narediti.

Med drugim so svetniki potrdili tudi štiri občinske podrobne prostorske načrte in številne dokumente identifikacije investicijskih projektov.

Podrobneje pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

