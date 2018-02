Kaj si zasluži všečka in čemu se odpovejte

22.2.2018

Petra Grajžl, Aleksander Zupančič in Jadranka Novoselc (Foto: M. L.)

V brezplačni izmenjavi dobivajo novega lastnika tudi obleke. (Foto: Komunala)

Prinesi-odnesi velja tudi za knjige. (Foto: Komunala)

Brežice - Občani ravnajo z odpadki precej drugače, kot so še pred nekaj leti, ugotavljajo v javnem podjetju Komunala Brežice.

Večjo ozaveščenost kaže med drugim podatek, ki ga navaja direktor Komunale Aleksander Zupančič: »Z našimi uporabniki smo lani uspeli ločiti skoraj 2.500 ton odpadkov več kot leta 2011.« Z ločevanjem po njegovih besedah tudi privarčujejo. »Ker smo zmanjšali količino mešanih zbranih komunalnih odpadkov, ima danes štiričlanska družina vsak mesec 4,5 evrov nižjo položnico, kot bi jo imela, če ne bi odpadkov toliko ločevali. Samo v lanskem letu smo uspeli privarčevati skoraj 307.000 evrov, kar bi drugače morali plačati naši uporabniki na svojih položnicah,« je na včerajšnji novinarski konferenci v Brežicah rekel Zupančič.

Večina odpada z območja občine Brežice gre sedaj v ponovno uporabo, kar v Komunali označujejo za velik dosežek in velik korak k čistejšemu okolju.

Lani se je Komunala s projektom Zeleno Posavje - za naravo in zdravje, v katerega so se vključila vsa posavska komunalna podjetja, uspešno prijavila na razpis. Tako so za projekt pridobili 80 odstotkov, kar znaša skoraj dobrih 89.000 evrov, nepovratnega denarja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta bodo zaposlili eno osebo, kot je povedala vodja sektorja splošnih služb Petra Grajžl. S projektom želijo poudariti pomen ponovne uporabe stvari in spodbujati ljudi k taki uporabi, ki hkrati pomeni tudi manj odloženih odpadkov.

V zvezi s tem Komunala namerava zbirati uporabljeno kavo, se pravi kavno usedlino, in zavrženo uporabljeno jedilno olje.

Zmanjšanju količine odpadkov so namenjene tudi nekatere druge akcije Komunale, ki jih je predstavila izvršna direktorica Jadranka Novoselc. S projektom Prinesi-odnesi Komunala omogoča brezplačno izmenjavo stvari; lani so si tako izmenjali občani 12.000 različnih predmetov. S projektom Hrana sodi na krožnik, ne v smeti želijo zmanjšati količino zavržene hrane. Povprečen Slovenec je na leto namreč zavrže več kot 80 kilogramov. Da je voda iz pipe najbolj zdrava, kakovostna in poceni, javnosti Komunala sporoča s projektom Zdravo, bolj zdravo, voda iz pipe, ki se mu je v 2017 na novo priključilo še pet organizacij. S projektom Plastična vrečka si ne zasluži všečka ljudi nagovarjajo, naj uporabljajo vrečke iz kakšne okolju prijazne snovi. Komunala sama je dala izdelati priročne lično narejene torbe iz jute, ki po poročilih s terena zbujajo precej zanimanja javnosti.



