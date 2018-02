Zimske radosti v Vrtcu Cepetavček

22.2.2018 | 14:20

Mirna Peč - V četrtek, 15. februarja, smo se otroci, starši in vzgojiteljice zbrali na hribu za vrtcem Cepetavček v Mirni Peči.

Zima nas je bogato obdarila s snegom, zato smo izkoristili sončno popoldne in se veselo spuščali po belih strminah. Slišati je bilo otroški smeh in vzklike, ko so se v varnem naročju staršev pogumno zapeljali na saneh. Seveda pa je bilo po napornih zimskih radostih poskrbljeno tudi za lačne želodčke, saj so se otroci okrepčali s hrenovkami in pogreli s toplim čajem.

Daniela Zupan Dežman

