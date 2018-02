Druga Oražmova donacija preko rotarijcev

22.2.2018 | 17:45

Člani Rotay kluba Kočevje z respiratorjem.

Kočevje - Ob letošnjem kulturnem prazniku je Rotary klub Kočevje objavil javni razpis za drugo donacijo, ki jo podeljuje Vito Oražem, dobitnik nagrade Deklica s piščalko občine Kočevje za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture za leto 2015.

Oražem je ob prejemu nagrade povedal, da bo s pomočjo Rotary kluba Kočevje denarni del nagrade, ki ga je prejel, dopolnil še z lastnimi sredstvi ter ga namenil posameznikom ali organizacijam, ki raziskujejo ali opisujejo predmet, neposredno vezan na mesto Kočevje ali širšo Kočevsko. Tedaj je tudi povedal, da bo doniral vsaki dve leti do leta 2024. Tako je že leta 2016 denarno podprl en projekt v višini 1.000 evrov, v enakem znesku bo en projekt podprl tudi letos ter nato še leta 2020, 2022 in 2024.

Letošnji javni razpis za drugo donacijo bo odprt do 30. aprila 2018. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali organizacije, ki raziskujejo ali opisujejo predmet, neposredno vezan predvsem na mesto Kočevje, lahko pa tudi na širšo Kočevsko in sicer s področja humanističnih in naravoslovnih ved ali umetniškega področja. Po obliki je to lahko diplomska naloga, magisterij, doktorat ali druga oblika raziskovalnih nalog. Naloge morajo voditi do cilja in obenem do objave v obliki zaključnega izpita, predavanja, publikacije, razstave, predstave, oddaje in podobno.

Na razpisu bodo imeli prednost avtorji, ki imajo stalno bivališče zunaj kočevske občine, zato so prijave lahko napisane v slovenskem, nemškem ali angleškem jeziku.

O izboru bo odločala petčlanska komisija, dobitnik pa bo znan 16. maja letos. Podrobnosti javnega razpisa s prijavno dokumentacijo so dosegljive na elektronskem naslovu info@univox.si ali po telefonu 01/893 99 10.

Rotary klub Kočevje, ki Oražmu pomaga, je sicer prejšnji mesec s slovesno predajo 30 tisoč evrov vrednega respiratorja Kliniki za otroške bolezni KBC v Splitu zaključil akcijo Rotary rešuje življenja. Akcijo so izvedli v sodelovanju s hrvaškimi rotarijci, začeli pa so jo lani na pobudo člana Rotary kluba Kočevje Janeza Smole, ki se je želel s tem oddolžiti splitski bolnišnici za pomoč, ki so jo nudili njegovi lani med prvomajskimi prazniki skoraj tri mesece prezgodaj rojeni hčeri.

M. L.-S.