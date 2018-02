Trčil v odbojno ograjo

22.2.2018 | 20:05

Ilustrativna slika

Ob 8.48 uri je pri naselju Arto, občina Sevnica, osebno vozilo trčilo v obcestno odbojno ograjo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in odstranili vozilo s cestišča. Reševalci NMP Sevnica so voznico na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Zapeljal v potok

Ob 11.00 uri je na Titovi cesti v Radečah osebno vozilo zapeljalo v potok in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Sevnica in Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, vozilo postavili na kolesa in nazaj na cestišče ter preventivno postavili črevesa v potok. Reševalci NMP Laško so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.00 do 15.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN in TP ŽERJAVIN 2,

- od 8.00 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS 2,

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK,

- od 11.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.