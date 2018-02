Gasilci rešili reševalce

23.2.2018 | 07:00

simbolna slika (foto: arhiv)

Davi ob 4.17 uri so v naselju Veliki Trn, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila in s tehničnim posegom izvlekli reševalno vozilo do cestišča.

Avto s ceste

Minulo noč ob 2.19 uri je na avtocesti Brežice–Krško, pred izvozem za Krško, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj nesreče, izvlekli vozilo nazaj na cestišče ter nudili pomoč vlečni službi. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Dimniška požara

Sinoči ob 21.15 so v naselju Jalovec, občina Sodražica, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sodražica so saje pogasili, dimnik pregledali in počakali na prihod dimnikarske službe, ki je dimnik očistila.

Ob 22.33 so v naselju Dane, občina Ribnica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bukovica so izgorevanje saj nadzorovali do izgoretja nato pa pregledali okolico dimnika in prezračili prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Radna med 6. in 6.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica otok med 8. in 9. uro; na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Bizeljsko med 7.40 in 8.10 uro ter med 16.30 in 17. uro, na območju TP Bračna vas, Janeževe Gorice, Zgornja Sušica med 7.40 in 17. uro ter na območju TP Nova vas Bizeljsko, Gregovci, Grgij, Gregovci vas, Stara vas Bizeljsko 2 med 11. in 17. uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.00 do 15.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN, TP ŽERJAVIN 2;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS 2;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.