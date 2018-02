75 let od najdbe Grozdetovega trupla

23.2.2018 | 11:25

Ob letošnji 75-letnici Grozdetove smrti na Mirni, ko je slovesnosti prisostvoval nadškof Uran. (Foto: Jože Potrpin)

Mirna - Danes se spominjamo 75-letnice najdenja trupla blaženega mučenca Alojzija Grozdeta v dolini Vejeršce pod gradom na Mirni.

Župnija Mirna ob tej priložnosti vabi k pobožnostima: ob 17.30 bo molitev križevega pota in ob 18. uri sv. maša v župnijski cerkvi. Tako se bodo Grozdetovi častilci pridružili papeževi želji – moliti za mir. Po maši bodo še litanije bl. Alojzija in blagoslov z mučenčevimi relikvijami ter počastitev le teh

Alojzij Grozde je drugi Slovenec (za A. M. Slomškom), ki je bil uradno razglašen za blaženega. To se je zgodilo leta 2010 na slovenskem evharističnem kongresu v Celju.

ŽIVLJENJSKA POT

Alojzij Grozde

Grozde, rojen v Gorenjih Vodalah v župniji Tržišče, je odraščal pri svojem starem očetu in teti Ivanki. Obiskoval je klasično gimnazijo v Ljubljani. Vstopil je v Marijino kongregacijo in postal aktiven član Katoliške akcije; kot buden kristjan je spremljal razmere v domovini, a se v dnevno politiko ni vključeval, ampak je svojo pot iskal v molitvi in delu za druge.

Ko se je v božičnih počitnicah leta 1942 odpravil iz Ljubljane domov na Dolenjsko, da bi v krogu družine obhajal božične praznike, so ga na Mirni zajeli partizani in ga ubili. Anton Strle opisuje, da je bilo njegovo iznakaženo truplo, ko so ga našli, popolnoma ohranjeno in brez najmanjšega sledu trohnobe, čeprav je ležalo že sedem tednov na prostem in je bila temperatura precej nad ničlo. Pokopali so ga na pokopališču v Šentrupertu.

Že takoj po smrti so se mu ljudje v molitvi priporočali kot mučencu za vero. Maja 2011 so bile njegove relikvije prenesene s pokopališča v božjepotno Marijino cerkev na Zaplazu, kjer sedaj počivajo v novem Grozdetovem stranskem oltarju, kamor romajo velike množice vernikov.

O Alojziju Grozdetu je TV Slovenija posnela dokumentarni film, na Zaplazu je vsako prvo nedeljo v mesecu Grozdetov molitveni shod, gledališka skupina Antonov oder z Viča pri Ljubljani pa o njegovem življenju po različnih krajih v Sloveniji uprizarja hagiografsko dramo. Založba Družina je leta 2011 izdala njegovo knjigo Pesmi in proza, leto prej pa tudi biografijo Mučenec Lojze Grozde, ki jo je napisala Berta Golob.

L. M.