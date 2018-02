FOTO: 80 let šolske stavbe na Kaplanici

23.2.2018 | 09:10

Črnomelj - V črnomaljski osnovni šoli Mirana Jarca so se včeraj s prireditvijo spomnili na 80. obletnico njihove šolske stavbe, v kateri so začeli s poukom v šolskem letu 1938/39. Že leta 1929 so Črnomaljci ugotovili, da potrebujejo stavbo za šolo. Odločili so se, da bo stala v predelu mesta, znanega kot Kaplanica, prvo lopato zanjo pa so zasadili 21. marca 1938.

V 80 letih je doživela več prenovitev in dozidav, danes pa je, kot je v slavnostnem govoru poudaril ravnatelj Boris Mužar, med najbolj urejenimi šolami ne le v občini, ampak tudi v Sloveniji, Evropi in na svetu. »Imamo izjemno infrastrukturo, izobraževalno-komunikacijsko opremo, nikoli v 25 letih, kar sem ravnatelj, nismo bili v rdečih številkah niti niso različne inšpekcije ugotovile ničesar spornega. V šoli vlada red in ustvarjalno vzdušje,« je dejal ravnatelj, ki je zasluge, da je temu tako, pripisal mnogim. Županja Mojca Čemas Stjepanovič, ki je bila nekdaj učenka omenjene šole, pa je dodala, naj učenci izkoristijo vse, kar jim je dano skupaj z učitelji in vodstvom šole.

Učenci so skupaj z mentorji pripravili kulturni program, v katerem je imel osrednjo vlogo muzikal Spremeniva svet s solistoma Saro Banovec in Janom Matotkom ter plesalcem Jakobom Kavškom v glavnih vlogah. Nastopil je še šolski otroški pevski zbor, s pomočjo likovne animacije pa so se sprehodili po 80-letni zgodovine šolske stavbe.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

