Od sezone, ki je lahko ne bi bilo, pričakujejo veliko

23.2.2018 | 10:30

Letošnja ekipa brez Alsaadija, ki se pripravlja v domačem Bahrainu.

Direktorica Adrie Mobil Sonja Gole

Jani Brajkovič

Predsednica kluba Mojca Novak

Sonja Gole in Bogdan Fink

Novo mesto - Na začetku nove kolesarske sezone v moštvu Adrie Mobil prevladuje optimizem. Uvod na Cipru je pokazal, da si ekipa, ki se ji je letos priključil tudi Jani Brajkovič, lahko obeta boljše rezultate kot lani.

»Lani smo zelo pomladili ekipo in rezultati dejansko niso odstopali od pričakovanj. Presežkov ni bilo, a vsaka razvojna pot potrebuje svoj čas,« je včeraj na uradni predstavitvi letošnje ekipe v prostorih generalne pokroviteljice, družbe Adrie Mobil, povedala predsednica kolesarskega kluba Mojca Novak.

»V lanski sezoni je ekipa nabirala dragocene izkušnje, zdaj pa se je z Janijem Brajkovičem še močno okrepila in prepričan sem v nove uspehe. Zelo smo zadovoljni s končno obliko ekipe, je boljša in tudi številčnejša od prvih pričakovanj. Zdaj je tudi znotraj ekipe večja konkurenca in večja borba za nastope na dirkah,« dodaja direktor kluba Bogdan Fink.

Zadnji dnevi so sicer prinesli tudi nekaj nevšečnosti, saj je Jani Brajkovič pred dnevi v Portorožu na treningu doživel prometno nesrečo in s hitrostjo 60 kilometrov na uro treščil v avto, ki mu je prekrižal pot. »Glede na hitrost, sem jo kar dobro odnesel,« pravi Jani, ki upa da bo lahko že v kratkem spet začel trenirati. Več bo znanega po današnjem zdravniškem pregledu, predvidoma pa ga bomo v dresu novomeškega kluba prvič lahko videli tekmovati na dirki za veliko nagrade Adrie Mobil 1. aprila.

Kljub nesreči Brajkovič novo sezono pričakuje motiviran in optimističen, največ pa pričakuje od večdnevnih etapnih dirk, predvsem od jubilejne 25. izdaje Dirke po Sloveniji, na kateri želi ponoviti uspeh iz leta 2012, ko je dirko dobil v dresu Astane.

Boljšo sezono od lanske pa pričakuje tudi dolgoletni član Adrie Mobil in kapetan ekipe Radoslav Rogina: »Letos imam znova boljši občutek glede ekipe. Po malce slabši sezoni imamo nov zagon in motivacijo. Za nami so določene spremembe, zdaj pa pričakujemo da bomo dobro delovali in da bomo dobra ekipa.«

Visokih ciljev ne skriva niti novi športni direktor Srečko Glivar. »Moj moto je zmaga. V kolesarstvu šteje samo zmaga, drugih mest se praktično ne veselimo. Sezono smo začeli z zmago in upam, da jih bo še veliko. S takšno miselnostjo bomo štartali tudi na jubilejno Po Sloveniji, vendar se zavedamo, da je to vedno večja dirka in je zelo težko zmagati. Zagotovo pa se ne bomo predali vnaprej!«

Ekipo je nagovorila tudi direktorica Adrie Mobil Sonja Gole. »Porazi niso prepovedani, se pa moramo iz njih nekaj naučiti. Poraz je bila tudi lanska menjava lastništva Adrie Mobil, saj sem si želela, da bi Adria ostala slovenska. Hkrati je bila to tudi zmaga, saj novi lastnik pozna panogo karavaninga, s skupnimi sinergijami pa bomo lahko ustvarjali še boljše rezultate kot doslej. Če ne bi dobili pravega lastnika, bi se kaj lahko zgodilo, da danes tu ne bi predstavljali ekipe za novo sezono, tako pa lahko z veseljem povem, da bo Adria Mobil tudi v okviru nove družine podpirala kolesarski klub in sodelavce kluba, ki si prizadevajo ne samo zmagovati, ampak tudi sodelovati.«

Kontinentalna ekipa Adria Mobil bo imela v sezoni 2018 12 članov. Barve kluba bodo zastopali: Jani Brajkovič, Jon Božič, Gregor Gazvoda, Jure Golčer, Žiga Grošelj, Žiga Horvat, Gašper Katrašnik, Gorazd Per, Dušan Rajović, Radoslav Rogina, Aljaž Jarc in Saad Alsaadi.

Besedilo in fotografije: B. Blaić

