Zima zima bela….

23.2.2018 | 11:40

Novo mesto - Na Osnovni šoli Drska imajo učenci veliko možnosti za zimske radosti: kepanje, sankanje, vožnja s pležuhi, tek na smučeh…. Katere so izkoristili in kako jim je bilo všeč, smo med novinarskim krožkom vprašali nekatere izmed njih.

Jaka, 2. c:

"Kepali smo se, delali smo snežake in gradove. Bilo mi je všeč."

Daris, 2. c:

"Gradili smo snežake in se skrivali."

Luka, 1. d:

"Najbolj mi je bilo všeč, ko sem kepal punce."

Vid, 1. d:

"Najbolj sem užival pri sankanju."

Mai Kolarič, 3. b:

"Sankali smo se, tekli na smučeh in se kepali."

Alexander, 4. b:

"Delali smo igluje, pravljične junake, snežake, tobogane, hiše in trdnjave."

Miha, 4. a:

"Zunaj sem se zabaval, se peljal s pležuhom in tekel na smučeh. Ko sem tekel na smučeh, nisem niti enkrat padel."

Neža, 4. b:

"Nekateri so tekli na smučeh, drugi pa dokončevali umetnine iz snega."

Artem, 3.a:

"Tek na smučeh mi gre zelo dobro. Všeč mi je bilo, ker nismo samo tekli na smučeh, ampak sva z Lovrom delala progo."

Žiga, 5. a:

"Pri vožnji s pležuhi smo naredili skakalnico in leteli kot ptiči. Na športnem dnevu sem se zelo zabaval in želim, da se še kdaj ponovi."

Val, 5. a:

"Z Janom sva tekmovala. Na koncu me je prehitel. Bilo je zabavno."

Pripravili šolski novinarji:

Izak, Žan, Filip in Ajda, 3. b, Lana Pia, 4. a, Žiga in Val, 5. b, Jaša in Jure, 5. b

OŠ Drska