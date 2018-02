Ne bodite naivni in ne nasedajte goljufom!

23.2.2018 | 12:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Na Policijski upravi Novo mesto so v zadnjem obdobju prejeli več prijav opeharjenih oškodovancev, ki so v želji po hitrem zaslužku nasedli prevarantom. V večini primerov so njihove izpovedi podobne, je danes opozorila predstavnica za odnose z javnostmi na novomeški policijski upravi Alenka Drenik.

Neznanci naj bi jih prepričali, da lahko na lahek način zaslužijo večjo vsoto denarja. V zameno za izposojo gotovine, s katero naj bi "oprali umazan denar" iz Italije, naj bi dobili vrnjen denar z visokimi obrestmi. Ko so oškodovanci izročili manjše zneske, so dejansko prejeli vložen denar z visokimi obrestmi in se na ta način prepričal v "resnost" posla. Ob izročilu večje količine denarja, pa denarja niso dobili povrnjenega, prav tako ne obresti.

Izgovor storilcev je bil, da so njihovega glavnega pajdaša prijeli policisti, da denarja ni več, saj je bil ob begu pred policijo odvržen in podobno. Storilci so oškodovance celo pozivali, naj o tem ne obveščajo policistov, saj naj bi v tem primeru policija kazensko preganjala tudi njih.

Na podoben način gre tudi pri goljufijah pri prodaji zlata, ki naj bi izviral iz "sumljivih poslov". Storilci so oškodovancem za nizko ceno prodali manjšo količino pravega zlata. Oškodovanci so pristnost oziroma kvaliteto zlata preverili v zlatarnah, kjer so jim pristnost potrdili in odkupili zlato po tržni ceni, ki je bila v tem primeru precej višja od nabavne. Oškodovance zaslužek običajno prepriča v nabavo večje količine zlata, vendar jim storilci ob izročilu večje količine denarja v zameno izročijo barvno kovino, ki je le na videz podobna zlatu. Oškodovanci so prepričani v pristnost izdelkov in jih hranijo doma, zato šele v primeru, da želijo to "zlato" prodati, izvejo, da so bili ogoljufani.

"Novomeški kriminalisti občane pozivajo, naj v želji po hitrem zaslužku ne nasedajo prevarantom. V primeru, da postanejo žrtev goljufije ali pa jim kdo ponuja tovrstne zaslužke, naj o tem takoj obvestijo policiste," je še dodala Drenikova.

Povzročitelj nesreče vozil pijan

V minuli noči so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v bližini Krškega. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 35-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo in jo poškodoval.

Policisti so še ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

M. M.

