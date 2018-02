Župana so na seji spraševali tudi o obisku kriminalistov

23.2.2018 | 13:15

Občinski svet je sinoči tudi sprejel odstop Jožeta Jenkoleta, ki se je preselil v občino Mirna.

Seje se protestno nista udeležila opozicijska svetnika Dare Pucelj in Jože Zupančič. Kot pravita, vabilo in gradivo za sejo nista prejela pravočasno.

Direktor občinske uprave Jacques Gros in župan Franc Škufca

Žužemberk - Žužemberški občinski svet je na sinočnji seji potrdil poslovni plan novomeške Komunale za letošnje leto, svetniki pa so se med drugim tudi strinjali z investicijskim programom za gradnjo novega vrtca v Žužemberku, ki ga bodo zgradili letos.

Vrednost naložbe je ocenjena na dobre tri milijone evrov. Od Ekosklada pričakujejo okoli 615 tisoč evrov, od države 635 tisoč evrov, za milijon 800 tisoč evrov pa bo občina vzela kredit. Kot je poudaril župan Franc Škufca, vrtec nujno potrebujejo, saj je trenutni objekt, v katerem so otroci, star že več kot 40 let in energetsko potraten. Trenutni 4-oddelčni vrtec bo nadomestil dvonadstropni objekt, ki bo imel devet oddelkov, v njem pa bo tudi skupna kuhinja za vse enote žužemberškega vrtca.

Svetnik Mitja Mavsar je v razpravi dejal, da so že sedaj težave s parkiranjem, saj je poleg tudi zdravstveni dom. Zato ga je zanimalo, ali bo zagotovljenih dovolj parkirnih mest. Spraševal je še, ali bodo imeli otroci dovolj zelenih površin za igranje zunaj. Župan mu je glede parkiranja odgovoril, da bodo starši zjutraj lahko svoje avtomobile pustili tudi pri zdravstvenem domu, glede zelenih površin pa je zatrdil, da jih je dovolj in da je vse skladno z normativi.

Mavsarja je na koncu še zanimalo, zakaj so v sredo dopoldan kriminalisti obiskali občino. Župan je tako kot včeraj za Dolenjski list tudi na seji dejal, da o tem ne daje izjav. Kot smo neuradno uspeli izvedeti, naj bi kriminalistična preiskava potekala zaradi šolskih prevozov.

Besedilo in fotografije: R. N.

