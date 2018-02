Slalom med plužnimi vozili vas lahko stane življenja

23.2.2018 | 14:10

Danes zjutraj se je na dolenjski avtocesti za nevarno prehitevanje odločil voznik clia ...

... in kmalu za njim še drugi voznik temnejšega vozila. (Foto: NN)

Pokrajino je zopet pobelil sneg, z njo tudi naše ceste in policisti vnovič opozarjajo na dodatno previdnost v prometu ob zimskih razmerah. Na zelo nevarno početje nekaterih voznikov pa so nas opozorili tudi z Darsove vzdrževalne postaje na Dobu.

Po besedah tamkajšnje vodje Roberta Peterlina so vozniki njihovih plužnih skupin nemalokrat priča izjemno nevarnemu prehitevanju osebnih vozil. »Naša vozila so opremljena z znakom, da jih je prepovedano prehitevati. To je res zelo nevarno početje, a se kar naprej dogaja, da se kakšni vozniki odločijo za »slalom« med našimi plugi. Ti v povprečju vozijo od 30 do 40 km/h, odvisno od razmer in količin snega. Takrat nastanejo krajši zastoji oz. kolone vozil, a tako pač je in voziti je treba strpno za njimi,« je za Dolenjski list dodal Peterlin.

Prejeli smo tudi posnetka, ki prikazujeta, da se je opisano dogajalo tudi danes zjutraj na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in odcepom Trebnje-zahod.

O bolj kritičnih voznih razmerah sicer danes poročajo z Gorenjske, policisti s kranjske uprave pa so podobno opozorili, da naj se vozniki v takih razmerah izogibajo prehitevanju drugih vozil in "slalomu med posipnimi oz. plužnimi službami na avtocestah". Priložili so tudi videoposnetek z gorenjske avtoceste, kjer so včeraj neučakani udeleženci po prehitevalnem pasu serijsko najprej prehitevali eno tako vozilo, potem pa na nedovoljen način po desnem prometnem pasu še drugo posipno vozilo. "S takimi manevri lahko več izgubite kot pridobite," opozarjajo tudi gorenjski policisti.

M. M.