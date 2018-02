Dobro v obrambi, a v napadu igra ni stekla

24.2.2018 | 08:15

Pri domačih je bila s tremi zadetki najučinkovitejša Dominika Mrmolja.

Trener Novomeščank Salvador Kranjčič

Krkašice so trdo garale v obrambi.

Novo mesto - Novomeške rokometašice so sinoči pred domačimi gledalci s 14:22 izgubile z Zagorjem. Derbi za drugo mesto na lestvici državnega prvenstva si je na tribuni ogledal tudi selektor ženske reprezentance Uroš Bregar, ki je je zagotovo pričakoval bolj izenačeno srečanje.

Morda je bil za domače rokometašice pritisk pred srečanjem, da gre za derbi, prevelik in so pregorele v želji, da bi pokazale kar znajo in zmorejo. Prvi gol so dosegle šele v trinajsti minuti, ko je bilo na semaforju že 4:1 za goste. Varovankam Salvadorja Kranjčiča igra v napadu ni stekla. Težko so prihajale do zaključnih strelov, ki so bili večinoma preveč po sredini, kjer je obramba najbolj zgoščena. Nekajkrat so sicer lepo izigrale gostujočo obrambo, a je potem njihove poskuse zaustavila vratarka Andrea Perić, ki je blestela skozi celo tekmo.

Krkašice so do polčasa zmogle le šest zadetkov in tudi v drugem delu tekme so le stežka zatresle mrežo nasprotnic. V napadu so se prikradle tudi številne tehnične napake, a razlika na koncu vseeno ni bilo previsoka, kajti Novomeščanke so garale v obrambi in tudi nasprotnice so le stežka prišle do zadetkov. Trener krkašic Salvador Kranjčič je po tekmi dejal: »Prihajali smo do izdelanih situacij. Odigrali smo odlično obrambo, res pa je, da nas je na drugi strani Andrea Perič razorožila in nismo imeli nobene rešitve. Škoda, če bi bili bolj hrabri v napadu, bi z njimi lahko enakovredno igrali.«

