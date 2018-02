Požar uničil polovico strehe zidanice

Sinoči ob 19.27 je gorela zidanica v Gorenji vasi pri Šmarjeti v občini Šmarješke Toplice. Gasilci PGD Šmarjeta, Zbure, Bela cerkev in Orešje so požar zidanice pogasili. Ogenj je uničil polovico ostrešja objekta velikosti 5 x 7 metrov in del notranjosti vključno z opremo. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Podrto drevo oviralo promet

Včeraj zvečer ob 20.37 je na cesti Radenci—Stari trg ob Kolpi v občini Črnomelj podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Danes bodo za tri ure zaustavili črpališče Jezero

Danes Komunala Novo mesto načrtuje izvedbo nujnih del v VH Kij, ki jih bodo izvedli med 22.uro in 1.uro uro zjutraj. V tem času bodo zaustavili črpališče Jezero, tako da se bodo Novo mesto, občina Straža in Mirna Peč oskrbovali preko VH Dolenja Težka voda. Zaradi navedenega in omejitve 60 l/sek. prosijo uporabnike, da v tem času omejijo porabo na nujno potrebno. Največ motenj pri oskrbi pričakujejo v Občini Šmarješke Toplice, medtem ko v Novem mestu, Straži in Mirni peči ne bo motenj oskrbe.

