Godbeniki iz srca igrali za invalida Jožeta Simončiča

24.2.2018 | 09:40

Pihalni orkester občine Šentjernej z dirigentom Sandijem Frankom in pevko Katayo.

Šentjernej - Pihalni orkester občine Šentjernej in Godba slovenskih železnic sta sinoči povabila na dobrodelni koncert v Kulturni center Primoža Trubarja, ki se ga je udeležil celo predsednika države Borut Pahor.

Jože Simončič je hvaležen vsem, ki so se spomnili nanj.

Glasbeniki so igrali za domačina, invalida Jožeta Simončiča iz Gorenjega Vrhpolja, bivšega člana pihalnega orkestra, ki se je pred skoraj četrt stoletja tako hudo ponesrečil pri delu, da je ostal na invalidskem vozičku. Povsem je odvisen od pomoči bližnjih. Jože je hvaležen svojim bližnjim, ki zanj res lepo skrbijo, ter ostalim, če se ga kdo spomni in obišče.

Ob novici o dobrodelnem koncertu je bil prijetno presenečen. Ko smo ga te dni obiskali (zgodbo o njem si preberite v Dolenjskem listu prihodnji teden), je bil vidno ganjen, ker glasbeniki nanj niso pozabili. Jože je v tedanjem Pihalnem orkestru Iskre igral F-bas, seveda do nesreče. Bil je samouk, glasba pa mu še danes veliko pomeni. Rad jo posluša in krajša mu vsakdan. V Šentjernejskem orkestru zdaj igra njegov sin Blaž.

ZBRALI PREKO 4.200 EVROV

Blaž Simončič je iz rok predsednika države prejel darilni bon za očeta.

Prav on je iz rok predsednika države Boruta Pahorja, ki se je udeležil tega humanega dogodka v Šentjerneju, prejel darilni bon za 3.520 evrov, kolikor so zbrali za njegovega očeta z vstopnicami. Velika dvorana kulturnega hrama je bila polna do zadnjega kotička, morali so prinesti še 40 dodatnih sedežev, tako da je na koncert prišlo preko 350 ljudi.

Predsednika države Boruta Pahorja so sprejeli (od leve) Albert Pavlič, šentjernejski župan Radko Luzar in (na desni) Jani Selak, predsednik POOŠ.

Očitno na Jožeta Simončiča niso pozabili niti njegovi sokrajani. Tudi Slovenske železnice so se izkazale kot darežljive in prispevale 500 evrov, ki jih je na koncertu izročil Albert Pavlič. Med tistimi, ki so prispevali več denarja, so tudi Kovačičevi iz Gorenjega Vrhpolja in morda še kdo. Jože, ki se koncerta iz zdravstvenih razlogov žal ni mogel udeležiti, je vsem res iz srca hvaležen. Z majhno invalidsko pokojnino težko shaja.

Obiskovalci so lahko uživali v krasni glasbi - tako Pihalnega orkestra občine Šentjernej pod vodstvom Sandija Franka kot Godbe slovenskih železnic, ki jo vodi Franci Lipovšek. Kot solistki sta se izkazali domačinka Eva Gorenc in Kataya. Prireditev je simpatično povezovala Bernardka Žarn.

Besedilo in foto: L. Markelj

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Šentjernejčan Še bomo z veseljem pomagali. Bravo g. Franci Lipovšek, vi pa znate dobiti zvok iz orkestra in muzicirati. Bravo! Preglej samo prijavljene komentatorje