Krka po prvem dnevu na vrhu svoje skupine

24.2.2018 | 11:00

Peter Hribar

Nekdanji predsednik evropske namiznoteniške zveze Stefano bosi (levo) in predsednik slovenske namiznoteniške zveze Marjan Hribar.

Otočec - Na Otočcu se je včeraj začelo balkansko klubsko prvenstvo v namiznem tenisu za moške in ženke, ki se bo končalo v nedeljo. Na tekmovanju, ki poteka pod okriljem slovenske namiznoteniške zveze, pod vodstvom Andreje Ojstršek Urh nastopajo tudi igralci Krke, aktualni državni prvaki. Novomeška ekipa meri na sam vrh, igrajo pa v zasedbi Tilen Novak, Tilen Cvetko, Neven Karković in Peter Hribar.

Domači namiznoteniški igralci so se včeraj v prvem krogu pomerili z ekipo Aladža iz Sarajeva, v drugem pa še z PPK Telekom iz Skopja. Obe tekmi so dobili z rezultatom 3:0 in po prvem tekmovalnem dnevu so na vrhu svoje skupine. »Smo prvi nosilci na tem turnirju. Na obeh srečanjih smo dali vse od sebe, kajti vsaka tekma je zelo zahtevna na tem nivoju in potrebno je biti zbran do konca dvoboja,« je dejal Peter Hribar, ki ocenjuje, da bodo najtrši oreh Turki in Srbi, s katerimi se bodo pomerili v nadaljevanju turnirja.

V moški konkurenci se za naslov balkanskega klubskega prvaka bori osem ekip. Poleg domače zasedbe še Studenti Tirana (Albanija), STK Aladža (BiH), PPK Telecom (Makedonija), Bešiktaš (Turčija), Budućnost (Črna gora), TTC Ahmet Hoxha (Kosovo) in Banat (Srbija).

Med dekleti bodo slovenske barve branile Izolčanke, ki podobno kot Novomeščani, trenutno vodijo v domačem prvenstvu. Njihove nasprotnice v boju za najvišja mesta bodo Teuta Dures (Albanija), STK Spin 2012 (BiH), Kriva Palanka (Makedonija), Budim (Črna gora) in Vojvodina (Srbija).

Slovenska namiznoteniška zveza se je decembra vključila v balkansko namiznoteniško zvezo, ki združuje države od Turčije do Slovenije, je dejal predsednik slovenske namiznoteniške zveze Marjan Hribar. »To območje je sploh v preteklosti močno krojilo evropski vrh. Naša želja je, da se tudi v tem prostoru udeležujemo števnih turnirjev. Zelo hitro smo dobili organizacijo turnirja prvi pokal prvakov balkanskih držav. Glede na to, da je Krka državni prvak, se nam zdi to odlična priložnost tudi za promocijo kluba v domačem kraju,« je dejal Hribar, ki je prepričan, da bo drevi in jutri, ko bo na sporedu finalna tekma, na tribunah kar precej navijačev.

Hribar še dodaja, da gre za močen mednarodni turnir, ki pa ni najvišjega ranga. »Kajti tisti najboljši igralci iz teh držav, nastopajo v nemških, avstrijskih in italijanskih klubih. To je en korak proti profesionalnemu namiznemu tenisu.«

Besedilo in fotografije: R. N.

