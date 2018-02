Jutri dobrodelni koncert za Zalo Kozole

24.2.2018 | 16:30

Zala z mamico Melito. (Foto: Janja Ambrožič)

Senovo - PDG Stranje in Zalini najbližji jutri ob 15. uri za Zalo Kozole organizirajo dobrodelni koncert v kulturni dvorani 14. divizije na Senovem. Nastopili bodo različni ansambli in skupine: ansambli Potep, Pušeljc, Veseli Dolenjci, jasmin, Skomini ter skupine Rosa, Jarica, Fantje izpod Lisce, Original Štajerci ter Anja, Klara in Leon Drstvenšek.

O Zali Kozole, deklici s cerebralno paralizo, iz Dobrove pod Bohorjem je nedavno v Dolenjskem listu pisala novinarka Janja Ambrožič. Četrtošolka, ki hodi v šolo na Senovem, ima cerebralno paralizo četrte stopnje in ne more hoditi, pa tudi njena leva roka je slabo gibljiva. Pri hiši tako nujno potrebujejo dvigalno ali dvižni invalidski stol za zavite stopnice, saj je deklico vse težje nositi.

Zala na terapiji. (Foto: osebni arhiv Kozoletovih)

Mamica Melita in očka Janko za svojo drugorojenko zelo lepo skrbita od vsega začetka, ko se je rodila mnogo prezgodaj, v 27. tednu nosečnosti. Številne terapije, s katerimi želijo, da ostane čim bolj gibljiva, stanejo, pri hiši pa je zaposlena le mamica, ki je službo zaradi skrbi za hčerko pustila. Pri hiši je tako le ena plača. Kozoletovim ni lahko, a drugega ne preostane, kot da prosijo za pomoč za svojega otroka. Zato upajo tudi na darežljivost ljudi na koncertu.

Zala je v senovški osnovni šoli, kjer ima spremljevalko Cvetko, ki ji pomaga, zelo pridna. Rada poje in bere, piše pesmi, v redovalnici ima same petice. Hodi k pevskemu zboru, za druge interesne dejavnosti pa skorajda nima časa, saj veliko časa preživi na terapijah. Redno se udeležuje tudi terapevtskih kolonij.

Če želite pomagati Zali, denar lahko nakažete na:

Škofijska karitas, Muzejski trg 8, 3000 Celje

TRR: SI56 0510 0801 5567 619, A banka

SKLIC: 29334

NAMEN: za Zalo Kozole

ali Zalin TOLI račun

02981-2634790935, NLB Senovo,

Kozole Zala, Dobrova 55A, 8281 Senovo

L. M, foto: J. Ambrožič, osebni arhiv Kozoletovih