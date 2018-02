Letošnji Stopimo skupaj za nakup EKG aparata v Zdravstvenem domu

24.2.2018 | 13:40

Metlika - Včeraj zvečer je bila v metliški športni dvorani 18. dobrodelna prireditev Stopimo skupaj, ki jo je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Metlika pripravilo Območno združenje Rdečega križa Metlika. Tokrat namreč zbirajo denar za nakup aparata EKG v metliškem Zdravstvenem domu. Na prireditvi so prodali 340 vstopnic po 10 evrov, nekateri pa so nakazali tudi prostovoljne prispevke. Te lahko še vedno nakažete na transakcijski račun Rdečega križa Metlika številka 02994-0019199751, s pripisom »EKG aparat«.

Na prireditvi so nastopili Katja Pezdirec in Anton Grahek, klapa Gallus, stand-up komika Kaja Grozina in Rok Škrlep, tamburaška skupina Melos, ansambel Tonija Verderberja, Davor Borno in Helena Blagne. Vsi nastopajoči, kot tudi povezovalca programa Verica Marušič in Lojze Bojanc, so se odpovedali honorarjem.

Prisotne sta pozdravila generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Renata Brunskole in metliški župan Darko Zevnik. Za pomoč pri zbiranju denarja za nakup EKG aparata pa so se zahvalile predsednica Območnega združenja Rdečega križa Metlika Mojca Stopar Zevnik, sekretarka Zalka Klemenčič in direktorica Zdravstvenega doma Metlika Duška Vukšinič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija











































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj Oceni gojzer ŠE ENA CVETKA MINISTRICE KATIĆEVE! ZZB NOV od leta 2014 dobila od MORS 1.358.014,71 EUR. Koliko parov škornjev je to??? 2h nazaj Oceni sonja Socijalni demokrati tako gospodarijo koliko bi samo aparatur za EKG kupili za ta denar 1h nazaj Oceni kemal Odlična prireditev. Čestitke. Še boljša pa je bila raspaljotka v BuMBaru. Organizatorji in nastopajoči.... To mi deli... Preglej samo prijavljene komentatorje