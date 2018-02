Orglice bodo popoldne zapele v treh trebanjskih gostilnah

24.2.2018 | 12:15

Ilustrativna slika. (Foto: J. S., arhiv DL)

Mokronog - Danes popoldne bo Mirnska dolina gostila že 19. mednarodni festival orglic oziroma ustnih harmonik, ki bo na štirih koncertih združil glasbenike iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške.

Kakor je leta 1908 blizu 19 km dolga železniška proga povezala Mirnsko dolino med Trebnjem in Krmeljem, bodo to 110 let kasneje na isti razdalji simbolno storile majhne orglice. Medtem ko je vlak potnike pričakal na osmih vmesnih postajah, bodo orglice ljubitelje glasbe razveseljevale na štirih prizoriščih. Popoldanski koncerti bodo v treh gostilnah, skupni zaključek pa na gala koncertu Mokronogu.

Ob 15. uri bodo orglice zapele na treh prizoriščih.

Stane Peček, "oče" festivala orglic. (Foto: J. S., arhiv DL)

V Trebnjem se bodo v Gostilni Meglič (Obrtniška ulica 2) predstavili orgličarji: Oto Nemanič, Dušan Šušteršič, Matic Tičar, Zdenko Čolak, Iztok Bergant, Ansambel ustnih harmonik Vrbsko jezero - Mundharmonika ansambel Wörthersee, Klančakovi godci, Blueharp, Dradin – Dinko Hrabrič in Sander Blues – Sandi Petrej. Prireditev bo vodil Matej Mlakar.

Na Rakovniku bodo orglice zapele v Gostilni pri Goranu (Rakovnik pri Šentrupertu 6), nastopili pa bodo: Podmladek Sorških orgličarjev, Silvo Girandon, Anton Žagar, Milan Odžaković, Janko Mlakar, Lojze Peterle, Marjan Urbanija, Sorški orgličarji. Prireditev bo vodila Mateja Leban.

V Krmelju bo orgličarje gostilo Gostišče pri Barbari (Krmelj 49), zaigrali pa bodo: Halonga potepuhi, Mi trije, Dragan Brzoja, Ivana Čirjak, Anton Jagodič, Marjan Dirnbek, Ivan Strajnar, Loške orglice in Francetovi orgličarji. Prireditev bo vodila Ines Colner.

Poleg zbrane publike bodo nastopajoče na popoldanskih koncertih ocenjevali tudi profesorji iz Glasbene šole Trebnje, ki bodo izbrali glasbene točke za večerni nastop v Mokronogu.

NAJBOLJŠEGA ORGLIČARJA IZBRALA TUDI PUBLIKA

Večerni gala koncert, ki se bo pričel ob 19. uri v dvorani Upravno kulturnega središča Mokronog, bo postregel z izbranimi točkami vseh nastopajočih s popoldanskih koncertov. Kot gostje se jim bodo pridružili tudi člani koncertnega ansambla ustnih harmonik Sorarmonica. Prireditev bo vodila Petra Krnc Laznik.

Na prireditvi, ki ima sicer izrazito ljubiteljski in družabni značaj, bodo obiskovalci kljub temu lahko izbirali najboljšega. Eden od nastopajočih se bo po izboru poslušalcev okitil z naslovom Mojster orglic, za nagrado pa bo odnesel domov imeniten počivalnik, ki ga posebej za zmagovalca namenja kolektiv tovarne oblazinjenega pohištva M-TOM.

L. M.