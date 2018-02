Prenovljena Kidričeva ulica je zdaj nared

24.2.2018 | 17:45

Rezanje traku nove pridobitve, seveda ni šlo brez županje Mojce Čemas Stjepanovič.

Črnomelj - Včeraj so v Črnomlju namenu predali obnovljeno Kidričevo ulico.

Obnova 600 metrov Kidričeve ulic se je pričela julija lani in je trajala do novembra. Dobra polovica ceste je bila obnovljena že do pričetka šolskega leta, da je bil dostop do OŠ Loka in Srednje šole Črnomelj čim manj moten.

Nastop otrok je popestril otvoritev.

Sočasno z obnovo ceste, pločnika in javne razsvetljave je obnovljena mešana kanalizacija, urejeno novo odvodnjavanje ceste, zamenjan vodovod in dograjen pločnik in optično omrežje. Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu, najugodnejša je bila družba CGP d.d. iz Novega mesta. Vrednost del znaša 693.506 evrov.

Kot sporočajo z občine Črnomelj, so iz proračuna RS za investicije občine po 21. členu Zakona o financiranju občin pridobili še razpoložljivih 97.789 evrov nepovratnih sredstev in 520.333 evrov povratnih sredstev z brezobrestnim kreditom. Projektno dokumentacijo in nadzor je izvajal AMBIENS d.o.o. Črnomelj.

L. M., foto: Občina Črnomelj

Galerija