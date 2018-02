Pogrešano osebo iskali in našli mrtvo v potoku Mirna

24.2.2018 | 12:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 7.06 se je na območju Jelovca v občini Sevnica ob prisotnosti policije in gasilcev PGD Sevnica pričela iskalna akcija pogrešane osebe.

V akciji so sodelovale tudi enote reševalcev z reševalnimi psi pri ZRPS Dolenjske in vodniki psov Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino. Pogrešano osebo so našli mrtvo v bližini doma v potoku Mirna. Gasilci PGD Sevnica so mrtvo osebno dvignili iz potoka in jo predali pristojni službi.

L. M.