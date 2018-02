Brežiške karateistke postale karateistke leta 2017

24.2.2018 | 15:00

Nagrajene članice Karate kluba Brežice s predsednikom kluba.

Brežice - Karate zveza Slovenije je nedavni slovesnosti v Kulturnem domu v Polzeli svečano razglasila karateistke in karateiste, ter klube leta 2017. Pod sloganom Moč, pogum, vztrajnost so zaslužene nagrade - pokale v spomin na odlične rezultate dosežene v preteklem let, prejeli naši najboljši karateisti in klubi, člani krovne Karate zveze Slovenije.

V rezultat so seveda šteli celoletno točkovanje uspehov po kategorijah. Po uvodnem nagovoru predsednika KZS Boruta Strojina in med glasbenimi točkami, v katerih so nastopili mladi lokalni glasbeniki, so sledile razglasitve.

Kata team Karate kluba Brežice v sestavi Maja Lakner, Tjasa Petković in Sara Marija Lavrič je prejel pokal za najboljši kata team preteklega leta v tekmovanju za Pokal Slovenije, Ela Petan pa za dosežke v borbah in katah.

Kot pravijo v Karate klubu Brežice, je bilo lepo videti njihove prizadevne članice med slovensko karatejsko elito in opazovati 'iskrice v očeh' pri prejemnikih pokalov. Vsem prejemnikom pokalov Karateist leta 2017 velja iskreno priznanje za trud in rezultate, Brežičankam pa še posebej.

Predsednik KZS in kasneje tudi župan Občine Polzela sta v nagovoru omenila možnost selitve sedeža KZS v prostore obnovljenega dvorca v Polzeli, kar gre šteti kot napredek naše krovne organizacije. Po razglasitvi najboljših karateistov preteklega leta je sledila pogostitev in sproščeno druženje.

L. M., foto: KK Brežice

