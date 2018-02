Sneg porušil šotor

24.2.2018 | 18:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 9.32 se je v Kanižarici v občini Črnomelj pod težo snega porušil šotor, velikosti okoli 20 krat 50 metrov, ki je služil kot skladišče polizdelkov industrijskega podjetja. Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo avtodvigala in delavcev podjetja odstranili večjo količino snega s strehe industrijskega šotora.

Drevo oviralo promet

Danes ob 14.38 je na cesti Novo mesto—Metlika pred prelazom Vahta v občini Novo mesto drevo na cestišču oviralo promet. Odstranili so ga dežurni delavci CGP Novo mesto.

V silosu se je vžgala žagovina

Danes zjutraj ob 7.20 se je v Gorenjem Ajdovcu v občini Žužemberk vžgala žagovina v silosu podjetja za predelavo lesa. Gasilci PGD Ajdovec so požar pogasili in skupaj z delavci podjetja odstranili iz silosa okoli 10 kubičnih metrov žagovine. Večja škoda ni nastala.

Zagorele saje v dimniku

Danes ob 8.11 so v naselju Koprivnik v občini Kočevje zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Koprivnik so nadzirali izgorevanje saj, dokler saje niso dogorele in pregledali okolico dimnika. Lastniku so svetovali da pokliče dimnikarja.

L. M.