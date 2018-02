Od rednega dela so se poslovili z zmago

25.2.2018 | 09:00

Novomeški odbojkarji so se sinoči veselili druge zmage v sezoni. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so na zadnji tekmi rednega dela državnega prvenstva vknjižili drugo letošnjo zmago in s tem ohranili možnosti za obstanek v prvi ligi. Včeraj so bili s 3:2 boljši od novogoriškega GEN-I Volleya, ki ima pred Novomeščani sedaj šest točk prednosti.

Odbojkarje Krke v drugem delu, ko se bodo štiri zadnjeuvrščene ekipe iz prvega dela še enkrat pomerile med sabo na domačem igrišču in v gosteh, čaka ogromno dela, če se želijo izogniti neposrednemu izpadu v drugo ligo. Sinočnja zmaga je zagotovo dobra vzpodbuda pred nadaljevanjem prvenstva. Prvi niz so dobili gostje, drugega domači odbojkarji, tretji je spet pripadel Novogoričanom, zadnja dva pa Krki.

V drugi ligi so Žužemberčani prav tako s 3:2 premagali ekipo Korvolley, odbojkarji Kočevja pa so izgubili proti vodilnim Šoštanjčanom. Kočevci na zadnjem mestu ostajajo brez zmage, Suhokranjci pa so sedmi.

Krka - GEN-I Volley 3:2 (-19, 19, -22, 24, 15)

* Dvorana Marof, sodnika: Miklošič (Maribor) in Oman (Lovrenc na Pohorju).

* Krka: Ožbalt, G. Erpič 8, Vrhovšek 15, Kosmina 12, Borin, U. Erpič, Kafol, Pucelj 5, Bregar 18, Lindič, Klobčar, Renko, Turk 16, Dimič.

* GEN-I Volley: Filiputti 10, Gadnik 23, Nanut, Godnič 4, Krašna, Paliska 10, Marc, Kavčič 4, Marušič 5, Perović 20.

Preostali izidi:

ACH Volley - Triglav Kranj 3:0 (17, 14, 16)

Hoče - Panvita Pomgrad 3:1 (16, -18, 21, 25)

Calcit Volley - Maribor 3:0 (16, 27, 23)

Črnuče - Salonit Anhovo 2:3 (24, -21, 19, -11, -10)

- lestvica:

ACH Volley 18 18 0 53: 2 54

Salonit Anhovo 18 14 4 43:24 37

Calcit Volley 18 10 8 40:26 34

Panvita Pomgrad 18 12 6 42:26 32

Maribor 18 11 7 36:28 31

Hoče 18 7 11 31:40 22

Triglav Kranj 18 7 11 26:38 22

Črnuče 18 6 12 24:43 18

GEN-I Volley 18 4 14 17:46 12

Krka 18 2 16 12:52 6

R. N.